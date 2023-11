A Venezia anche gli hotel puntano sugli affitti brevi. Gli appartamenti pubblicizzati online sono a decine

Nel succulento mercato turistico di Venezia, se ne trovano di tutti i tipi. Esistono le agenzie immobiliari che prosperano gestendo decine e decine di appartamenti come locazioni turistiche, business assai più conveniente rispetto all’affitto a favore di una famiglia o di un lavoratore. Esistono, e da tempo, interi palazzi trasformati di fatto in strutture ricettive senza esserlo.

Ora si viene a scoprire che al tavolo delle locazioni turistiche siedono anche quelle strutture che - almeno in teoria - delle locazioni dovrebbero essere dirette concorrenti: gli alberghi. Già, proprio quegli alberghi proliferati come funghi in passato in una città alle prese con il turismo di massa e un costante spopolamento. Quegli stessi alberghi le cui nuove aperture sono state fermate nel 2017 da un regolamento comunale che, per mettere un freno al fenomeno, ha bloccato l’automatismo tra presentazione delle domande e nuove aperture: ora bisogna passare per un voto del consiglio comunale.

Quell’argine, però, è stato aggirato. E così alcuni hotel, fiutando l’affare, si sono buttati sul mercato delle locazioni turistiche, mercato che per sua natura prevede contratti per immobili a destinazione d’uso residenziale, rivolti a turisti e che non prevede alcuna prestazione di servizi accessori.

Niente di illegale. Si tratta tuttavia di un espediente che fa gola a molti in una città con meno di 50 mila abitanti (isole escluse). Su scala nazionale, il governo sta cercando di porre limiti e regole al fenomeno. Per ora senza risultati.

A portare a galla questa situazione è il recente lavoro di approfondimento pubblicato online dall’osservatorio Ocio, da anni in prima linea sui temi della residenzialità e sul fenomeno delle locazioni.

Tra i casi più eclatanti c’è quello del gruppo Hph che ha in gestione svariati hotel: Nani Mocenigo, ai Reali (ex sede del Tar), ai Cavalieri, al Duca. In questo gruppo rientrano anche 12 appartamenti “Ai Patrizi” (50 posti letto), 13 appartamenti del “San Teodoro Palace” (50 posti letto), 6 appartamenti del “San Vio Palace” (33 posti letto) e la “Suite Casanova” (4 posti letto): tutti in regime di locazione turistica, tutti regolarmente registrati nel geoportale del Comune.

Di fatto però si tratta di estensioni di hotel in regime di locazione. Al punto che online si legge esplicitamente: «il check-in dovrà essere fatto nella hall dell’albergo».

Altri esempi sono il Venice Certosa Hotel che online pubblicizza, oltre alle 18 camere anche “5 dependance bifamiliari”, di fatto locazioni turistiche, per un totale di 16 posti letto. Oppure l’Ego Boutique vicino a Rialto, albergo con associato un residence gestito in locazione turistica: 34 posti letto, di cui 13 come locazioni.

«Per un albergo, affittare camere in locazione turistica non è illegale, ma, soprattutto per le locazioni aperte dopo il 2017, riteniamo sia comunque una forzatura», commentano gli esperti di Ocio, «salvo approvazione del consiglio comunale, ora non sono “ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e complementari”. Aprendo delle locazioni, alcuni alberghi possono però espandersi e aumentare la propria capacità ricettiva senza bisogno di chiedere un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, e dunque senza imbattersi nella delibera».

Oltre agli alberghi, a immettere nel mercato appartamenti sotto forma di locazioni turistiche è anche Bankitalia. Appartengono infatti a Sidief (società in cui sono confluiti gli immobili di Bankitalia) i dodici appartamenti in calle dei Stagneri, sestiere San Marco. Nel 2019, dopo importanti lavori di ristrutturazione, la società aveva garantito che la destinazione sarebbe rimasta residenziale. Affittati alla società spagnola Bemate del gruppo Room Mate, si trovano tutti online nel geoportale delle locazioni turistiche. Esempi, questi, che rendono l’idea di come lo strumento delle locazioni sia ormai ben distante, in molti casi, da quanto previsto dalla normativa.

«Non stiamo affermando che non ci siano persone che affittano occasionalmente la propria abitazione», spiegano da Ocio, «per una svariata serie di ragioni che, tra le tante, consente loro anche di restare ad abitare a Venezia. Ma è chiaro che la pervasività del fenomeno è dovuta a un vuoto normativo che caratterizza in modo ingiustificato il nostro Paese e che solo attraverso una regolamentazione puntuale si può evitare che gli affitti brevi vengano utilizzati per estrarre dal territorio la risorsa più importante per la città e i suoi abitanti: la casa».