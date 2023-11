Autolesionismo, attacchi di panico, fobie. Esplodono i disagi tra gli adolescenti veneziani

Alcuni arrivano in pronto soccorso dopo essersi provocati dei tagli sui polsi, altri perché hanno smesso di mangiare, altri ancora sono inviati dagli psicologi delle scuole dopo aver raccontato di avere pensieri suicidi. Sono i bambini e gli adolescenti che si affacciano alle porte dei servizi di salute mentale con problemi psicologici e relazionali. Solo la neuropsichiatria infantile dell’Usl 3, da gennaio a settembre ha visto circa 4.148 utenti.

«Vediamo un aumento della richiesta di accesso e una riduzione dell’età dei pazienti» commenta la dottoressa Lorella Ciampalini, direttrice del Servizio Infanzia e Adolescenza dell’Azienda sanitaria della Serenissima, che spiega come oltre all’incremento del disagio psicologico e relazionale, siano aumentate anche le diagnosi di autismo, con 695 ragazzi seguiti in tutta la Usl.

A crescere, poi, sono anche i disturbi specifici dell’apprendimento, dislessia, disgrafia e discalculia. Anche nel Polo adolescenti il numero di utenti è cresciuto negli ultimi anni.

«Problematiche importanti c’erano già prima del Covid, la pandemia le ha solo enfatizzate sia in termini di numero che di gravità», spiega. In tutto, i ragazzi e le ragazze seguite dal servizio sono 1290, di cui 690 tra Venezia e Mestre e 600 tra Mirano e Chioggia. C’è poi un sommerso, perché non tutti afferiscono al servizio e in tanti continuano a stare male dietro le porte chiuse delle loro stanze.

«I ragazzi che vediamo hanno spesso un disturbo ansioso, ma anche attacchi di panico e fobie, spesso di tipo sociale. Tantissimi anche i casi di disturbi alimentari, in crescita anche l’autolesionismo» continua Ciampalini, aggiungendo che di questi quasi 1300 giovani, tra il 60 e il 70% manifesta anche problematiche scolastiche.

I numeri sono altissimi anche nel Veneto Orientale, come conferma la direttrice dell’Unità Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori, la dottoressa Elisabetta Baioni. «La sola neuropsichiatria infantile, nel 2022, ha seguito 1. 050 ragazzi, per un totale di 11 mila interventi tra psicoterapia, colloqui e prime visite. A questi, se ne devono aggiungere circa altri 800 che si sono affacciati al servizio dello sportello psicologico nelle scuole. Il 5% è in una situazione di ritiro scolastico».

Anche Baioni non ha dubbi nel dire che i numeri sono in crescita e che bambini e ragazzini stanno sempre più male. Non solo, i quadri clinici sono sempre più complessi e la risposta di cui l’utenza ha bisogno è di tipo multidisciplinare.

«Uno dei motivi più frequenti di accesso, non solo in neuropsichiatria ma anche in pronto soccorso, è l’autolesionismo. Questi giovani faticano a trovare le parole per dire come stiano, forse siamo stati noi a non averle insegnate loro» aggiunge.

«La responsabilità è degli adulti, ognuno deve rispettare i propri ruoli. Credo anche che il disagio che vediamo sia il prodotto di un processo storico, assistiamo a dei cambiamenti epocali nell’ambito relazionale a causa della rivoluzione digitale di cui, però, non conosciamo le implicazioni e ricadute», conclude Ciampalini.