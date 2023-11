Venezia, domenica con acqua alta a quota 110. Il Mose giù e Piazza di nuovo allagata

Un’altra mattina di acqua alta, di quelle a mezza via - 110 centimetri - che non prevede l’attivazione del Mose, ma allaga le parti più basse della città dove si ritorna agli stivali di gomma cari dell’ex sindaco Cacciari, ormai da un mese pronti sull’uscio di casa.

La Piazza

Piazza San Marco si specchia nuovamente in se stessa e, con lei, i turisti che la arano ora a piedi nudi ora con galosce di fortuna, o in fila sulle passerelle, tra il labirinto dei cantieri che da Piazzetta dei Leoncini a Palazzo Ducale finiscono a mollo.

I caffè storici

Alle 9.30 del 12 novembre le Procuratie Vecchie sono già sotto di venticinque centimetri e per i negozianti e i caffè storici come il Quadri e il Lavena si annuncia un’altra mattina di lavoro perso. Barriere all’ingresso, tavoli e sedie inutilizzabili in una domenica di sole che fa raddoppiare il rammarico.

The human safety net

La Casa di The Human Safety Net aspetta l’arrivo dell’architetto David Chipperfield, vincitore del Premio Pritzker per l’Architettura 2023, e apre provvidenzialmente l’ingresso di Bacino Orseolo, rimasto all’asciutto. In trecento (e altrettante persone in lista d’attesa) affollano l’auditorium per ascoltare l’architetto britannico, autore del restauro degli spazi delle Assicurazioni Generali, in conversazione con Manuela Lucà-Dazio, mentre, dagli oblo, l’acqua è sempre lì.

Stessa sorte alla Fondamenta di Cannaregio, che finisce a mollo a 90 centimetri, lungo la Riva del Vin, e nelle zone dove i masegni sono più bassi, poiché con 110 centimetri si allaga il 12% della superficie della città.

I costi del Mose

A quattro anni esatti dalla marea eccezionale del 12 novembre 2019, che raggiunse i 187 centimetri, sono ora le maree intermedie, né sostenute né innocue, quelle che fanno maggiormente penare le categorie economiche della città, Piazza San Marco in testa, perché fino a 120 (ma spesso fino a 110) il Mose sta a riposo e l’acqua entra dappertutto, anche negli scatti che consegnano al mondo una città poco agibile e quindi poco attrattiva, con una pesante ricaduta d’immagine.

Novembre tallona infatti un ottobre di maree sostenute una via l’altra, che hanno visto il Mose in funzione undici volte in due settimane, praticamente senza sosta, a un ritmo mai visto e a colpi di 200 mila euro per ogni sollevamento, oltre due milioni in una decina di giorni. In ogni caso un prezzo inferiore al danno economico che comporta l’acqua.

Tra i primi a fare i conti era stato il presidente dell’Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. «A alzare il Mose è un costo» aveva detto «ma sarebbe da chiedersi quanto produce la città quando è pienamente operativa. Bisognerebbe essere più sinceri e dirsi come stanno le cose. A fronte dell’innalzamento del mare, è evidente che il Mose dovrà essere utilizzato più spesso. La città all’asciutto genera infatti valore che copre i costi delle paratoie mentre una città che genera incertezza fa male a stessa e all’economia».

Le previsioni

Nel rapporto costi benefici, in molti ormai invitano a ragionare su quale sia il prezzo dell’impiego delle barriere mobili e quanto sia quello che deve pagare la città parzialmente allagata, con le attività commerciali dell’area marciana (e non solo) costrette a tenere la saracinesca abbassata. Le previsioni del Centro Maree del Comune indicano marea sostenuta fino a mercoledì 15 novembre. Per oggi, lunedì 13 novembre, è prevista una massima di 105 centimetri alle 9.55.