Papà e mamma: “Addio dolce Ilaria, eri la nostra leonessa”

Dai suoi occhi verdi si poteva anche vedere il mare. Erano così profondi che emanavano infinita dolcezza e grande voglia di vivere. Ora si sono chiusi per sempre e tutti fanno fatica ad accettare un destino così crudele. Ilaria De Vecchi è morta a 18 anni sabato scorso, nell'Area Giovani del Cro di Aviano, uccisa da un osteosarcoma scoperto 16 mesi fa. Mentre il cuore è sopraffatto dal dolore, non potendo trovare più le lacrime per attenuarne le conseguenze, cresce la consapevolezza che la sua lezione di vita resterà impressa per sempre nella comunità di Bagnara, dove viveva.

Figlia di Annalisa Dreon e Luca De Vecchi, conosciutissimi ristoratori locali, studiava lingue al Liceo “Le Filandiere”, nella vicina San Vito al Tagliamento. La piange anche la sorella maggiore, Marika, che tra i clienti la coccolava con dolcezza al ristorante Ca' Balà, sulla strada che collega Bagnara a Cordovado, chiuso da quasi un anno.

Ilaria, da piccolina, faceva compagnia alla nonna e agli zii, sull'angolo del locale riservato alle maestranze e ai titolari, a ridosso della cucina dove il padre Luca, assieme allo zio Tiziano Delle Vedove, preparava succulenti e abbondanti primi per le famiglie e le coppie che frequentavano il locale.

Fin dalle elementari aveva imparato a indossare gli occhiali, si inginocchiava sulla piccola sedia e disegnava coi colori gli album delle elementari.

Nei primi mesi del 2022 si è manifestato il male. I genitori e la sorella non l'hanno mai lasciata sola, accompagnandola prima all'ospedale di Udine e poi al Cro di Aviano, nell'Area Giovani. Le cure erano molto invasive, al punto che la frequenza a scuola era diventata piuttosto rara. Ma nonostante l'aggressività del male Ilaria ha frequentato con successo la quarta superiore, sostenuta da compagni di classe e insegnanti; e si apprestava ad affrontare quest'anno l'esame di stato.

Il padre Luca aveva ripreso da poco il suo antico mestiere, diventando prezioso collaboratore della Trattoria Centrale, di fronte al municipio di Gruaro. “Ci sono alti e bassi. Ma andiamo avanti – disse con entusiasmo – tra una cura e l'altra ho ripreso il lavoro di una vita”.

A dargli tutto questo coraggio era proprio lei, Ilaria. “Mia figlia – ha raccontato la mamma Annalisa Dreon - era una ragazza speciale, con un carattere forte che le ha permesso di affrontare la malattia con determinazione e la forza di un leone. Era la nostra leonessa. Ha interagito con i medici in prima persona. Aveva un carattere forte, forte, forte”.

In questi giorni strazianti i familiari vogliono ringraziare, dal profondo del cuore, i medici che hanno seguito Ilaria, con grande umanità. Sono i medici Mascarin, Cossin, Gigante e la psicologa Bomben. “Era una sorella con la S maiuscola” ha infine aggiunto la sorella maggiore Marika. Dopo 3 giorni, è già giunto il momento di salutare Ilaria. Lunedì sera a Bagnara il rosario in suffragio.

La ragazza ha donato le cornee. I funerali invece verranno celebrati martedì in duomo, con inizio alle 15.