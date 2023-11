Urta una briccola con il barchino e finisce in laguna, 65enne soccorso da un ferry boat

Urta con il barchino contro la briccola e finisce in laguna. È quanto capitato intorno alle 17.30 di lunedì 13 novembre ad un uomo soccorso dalla Guardia costiera nel canale Vittorio Emanuele, a Venezia.

Sul posto, oltre ad un mezzo della Capitaneria, erano presenti anche un ferry boat di Actv e una barca gran turismo. Le due imbarcazioni hanno controllato che l’uomo, caduto in acqua, non venisse colpito da altre barche in transito nel canale. Dopo svariati tentativi, è stato recuperato dal personale Actv a bordo del ferry boat.

Il barchino, intanto, ha continuato per lunghi minuti a navigare senza controllo, tanto da andare a sbattere contro il gran turismo. Nessun grave danno, fortunatamente, se non una piccola apertura del fasciame sopra la linea di galleggiamento.

Insieme alla polizia locale, la Capitaneria ha provveduto all’identificazione del 65enne che ha rifiutato l’assistenza dei sanitari. L’esame del tasso alcolemico ha dato esito negativo.