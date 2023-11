Il Zogo de l’oca di Mirano va ai gialli di Campocroce

Sono i gialli di Campocroce ad aggiudicarsi la 25esima edizione del Zogo de l’oca di Mirano. La squadra capitanata da Tiziano Zampieri, dall’inizio alla guida della sua rappresentativa, ha portato a casa la sua sesta “oca” in 25 anni, con un perfetto tiro allo scadere, che li ha portati a raggiungere esattamente la casella 63. Il tutto tra l’esultanza dei sostenitori e in un clima di festa che ha caratterizzato tutta la manifestazione.

“Dedichiamo il premio al piccolo Andrea Marigo, il bambino morto in un incidente stradale lo scorso giugno – ha dichiarato Zampieri – e alla moglie di uno dei nostri che non sta bene. Devolveremo il premio a un ospedale in Kenya”.

Soddisfatti il sindaco Tiziano Baggio e il presidente della Pro Loco Roberto Gallorini che hanno parlato di “gioco che si identifica con la città ed è sempre più conosciuto in giro per l’Italia”. Giusto il tempo di gioire per la perfetta riuscita della manifestazione che piace e interessa sempre di più, e già si guarda al futuro. “Ora scarichiamo la tensione ma pensiamo già al prossimo anno “ conclude Gallorini.