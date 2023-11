Venezia, Cristian Zara segretario metropolitano di Azione

Domenica all’Hotel Bologna di Mestre, si è celebrato il Congresso Metropolitano di Venezia, ed è stato eletto il segretario metropolitano, che sarà Cristian Zara.

«Una riunione attenta e partecipata che dimostra una vitalità e un interesse che ci piace sottolineare e che non sono affatto scontati per un piccolo (ma ambizioso) Partito come il nostro» ha detto il segretario comunale, Paolo Bonafè

Per la seconda volta consecutiva si sono confrontate due proposte in concorrenza. «Non dunque un prescelto nelle segrete stanze» ha proseguito «ma una scelta democratica e, appunto, partecipata. Non molti partiti possono vantare questa vitalità e ricchezza di proposte».

Cristian Zara ha battuto con 95 voti Antonella Garro, che si è fermata a 72

«Con 95 voti, compresi quelli online (novità di questa edizione), ha prevalso Cristian Zara. A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro, certi che saprà dare nuovo impulso al Partito, che farà squadra e che getterà le basi per un radicamento sempre maggiore nel territorio, forgiando un partito attento alle problematiche della nostra città metropolitana, proattivo e propositivo. Con un occhio attento alle consultazioni Amministrative che si celebreranno in molti Comuni della Città Metropolitana»