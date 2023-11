Venezia a caccia di camerieri e addetti alla ristorazione. Mentre i giovani se ne vanno

«Venezia, come stai?». La Fondazione Gianni Pellicani torna a indagare lo stato di salute di Venezia e Mestre con un format tutto nuovo, partecipativo. Si parte dai giovani, sempre meno in una città che invecchia, e dalla base sociale del capoluogo del Veneto oltre al mercato del lavoro in una città sempre più condizionata dalla monocultura turistica.

I numeri, le statistiche, servono a riflettere, partendo dalla comprensione della situazione attuale per poi immaginare la città che vorremmo. E i primi dati lanciati dalla Fondazione servono immediatamente a centrare l’obiettivo.

I dati sul mercato del lavoro mettono a confronto Venezia e Milano, e bastano già loro a scatenare il dibattito cittadino.

Le professioni più richieste a Venezia sono tutte legate al turismo e all’accoglienza. Primi, con quasi 24 mila offerte di impiego, i camerieri di ristorante. Poi i facchini e addetti smistamento merci, commessi di negozi e camerieri d’albergo.

Chi comanda nel mercato del lavoro veneziano sono oggi le agenzie interinali. Per le professioni intellettuali, quelli più richiesti sono gli attori, nella città sempre più set cinematografico e di serie Tv. Attori e attrici sono richiesti il doppio rispetto ai professori.

A Milano invece si cercano oltre 70 mila tra specialisti (It, marketing, ingegneri), quasi 31 mila tecnici, oltre 27 mila tra dirigenti e manager. Evidente la differenza tra la Milano delle professioni e la Venezia dove l’unica economia vera pare essere davvero il turismo, sia in centro storico che in terraferma. Industria e terziario sono indietro.

Venezia città per giovani? Altri dati, stavolta demografici, raccontano una città sempre più vecchia. Tra 1981 e 2022, il numero delle persone tra i 15 e i 49 anni si è ridotto del 44 per cento passando da quasi 168 mila a poco più di 92.700.

Avanti di questo passo, dicono i dati della Fondazione, nel 2031 saranno 88.500 e nel 2041 scenderanno 86.440. Il che evidenzia che la città invecchia sempre di più sia per motivi demografici (sempre meno nascite) sia perché chi ha studiato preferisce cercare fortuna all’estero o in città dove le competenze e le professionalità hanno maggiore mercato.

Nel 2031 i giovani fra i 15 e i 29 anni saranno circa 35 mila per arrivare a 30 mila nel 2041; se nel 1981 rappresentavano il 22% della popolazione, nel 2041 saranno solo il 13%.

Dopo aver stimolato il dibattito, negli anni, sull’identità di Mestre, sulla situazione di Venezia e la dimensione metropolitana, sul potenziale dell’associazionismo con il progetto Map-in e il focus di marzo dedicato alla Legge speciale per Venezia, la fondazione che porta il nome di Gianni Pellicani continua a proporsi come contenitore e diffusore di idee e proposte concrete sulla città.

Ma lo si fa adesso con una metodologia nuova. Si parte dai dati, raccolti dalla Fondazione, per stimolare la partecipazione e la mobilitazione dell’intelligenza collettiva della città. E lo si fa con «strumenti agili, utili a coinvolgere il patrimonio di competenze, esperienze e idee presente nella comunità. Inviteremo a veloci e frequenti sessioni di confronto e discussione ricercatrici e ricercatori, attivisti, professionisti e tutte le persone interessate a contribuire alla costruzione di una nuova piattaforma di studio e discussione», spiega dalla Fondazione il segretario Nicola Pellicani.

E prosegue: «Vogliamo contribuire a ri-pensare Venezia con una metodologia tutta nuova che è una avventura anche per noi. Rilasceremo via via delle utili schede con dati capaci di stimolare la partecipazione. Con la speranza di riuscire a coinvolgere i più giovani, perché è importante la loro voce per parlare di loro».