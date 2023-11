San Donà, addio a Giorgio Baldo: era l’ultimo “Fachiro del Piave”

Era l’ultimo “fachiro del Piave”. Giorgio Baldo, nome d’arte Samir, è morto a 75 anni. Ieri, l’ultimo commosso saluto nella chiesa parrocchiale di Chiesanuova. Lascia la moglie Nadia, i figli Katia e Andrea, i nipoti, il fratello Giuseppe.

Baldo aveva sempre lavorato nella raccolta di materiali ferrosi, artigiano provetto anche nella lavorazione dei metalli.

Ma la sua passione era quella del fachiro. Sul Piave erano tanti ad avere sviluppato tecniche incredibili che ad alcuni hanno spalancato le porte dei circhi e la fortuna in giro per il mondo. Indossava un turbante e mangiava vetro, chiodi e lamette affilate. Non di rado, con gli amici al bar, mordeva un bicchiere inghiottendo i pezzi di vetro come fossero “cicchetti”.

Per lui infilarsi un ago nella pelle era un giochetto da bambini: non sentiva dolore e non perdeva una goccia di sangue.

Uomo simpatico e affascinante, era diventato protagonista di tanti spettacoli in occasione di eventi e sagre in cui le sue esibizioni lasciavano esterrefatti bambini e genitori.

«Un uomo d’altri tempi e d’altri luoghi», dice Ivano Bottan, titolare del Kris bar di Caposile, locale frequentato e crocevia di personaggi unici «Sarà ricordato per la sua arte unica e probabilmente senza eredi che ha affascinato davvero tutti». Un’arte circense che una volta lungo il Piave era famosa e sfornava numerosi “fachiri” che ora sono scomparsi.