Reyer, una prova di carattere. Contro Brindisi, Venezia torna a vincere

Dopo lo stop di Pistoia, Venezia ritrova il sorriso in campionato battendo con grande difficoltà un’incerottata Brindisi, pugliesi alla settima sconfitta consecutiva in campionato. Gli orogranata prendono il controllo del match nel quarto periodo (vinto 20-11) e non permettono agli avversari di tornare sotto guidati dai 19 punti di Tucker, con un perfetto 10/10 a cronometro fermo, seguito dai 14 Simms. All’Happy Casa non basta la super prestazione di Sneed autore di 21 punti, 7 assist e 6 rimbalzi con 31 di valutazione per evitare il ko al Taliercio.

Per il team di Sphija è la sesta vittoria in campionato che mantiene gli orogranata al primo posto in classifica. 79-71 il finale.

Gli orogranata scendono in campo con Spissu in regia, Tucker nel ruolo di guardia, Casarin in quello di ala piccola, Simms e Tessitori a protezione dell’area colorata. Ancora out Parks che si è allenato con la squadra, ma rientrerà nella sfida di mercoledì a Vilnius in EuroCup. Brindisi in fortissima emergenza, senza Senglin, Laquintana e Johnson, parte conl’ex di turno Kyzlink, Riismaa, Sneed, Laszewski e Bayehe. È Brindisi a partire forte, 5-9 al 2’ grazie al contributo dei due lunghi Laszewski e Bayehe. Immediata reazione veneziana, 10-9 con cinque punti in fila di Simms. L’Happy Casa, però, rimette la testa avanti sul 12-13 dopo due rimbalzi offensivi consecutivi. La squadra pugliese continua a fare male agli avversari e allunga sul 12-22 al 6’.

La Reyer si affida a Simms e Brown Jr limando il divario in modo importante con break di 7-0, 19-22 all’8’. Brindisi torna a muovere il punteggio con Lombardi, risponde prontamente Brown Jr. Il primo quarto si chiude sul 21-24. Venezia impatta subito con la tripla di Wiltjer, ma Brindisi si riprende il vantaggio con Lombardi. Gli ospiti ottengono tantissimo dal talento offensivo di Sneed tornando avanti di tre lunghezze. Ancora parità al 15’ sul 34-34 con la tripla di Tucker. Poco dopo arriva il primo vantaggio dei veneti con i liberi segnati da Tucker. Altro viaggio in lunetta della Reyer ancora con Tucker e +4 orogranata.

Venezia se ne va con la tripla di Spissu, 41-34 al 17’, timeout Brindisi. Il parziale dell’Umana si allunga fino al 12-0 con l’Happy Casa che soffre l’aggressività degli avversari. Ci pensa Sneed a muovere il punteggio per la squadra di Sakota, ma Venezia piazza altri quattro punti di fila per il nuovo massimo vantaggio, 48-36 al 29’. All’intervallo Reyer avanti 48-38 dopo i liberi finali di Sneed. Brindisi mette subito le marce alte nel terzo quarto rientrando, in un amen, nel match, 52-51 al 23’. La Reyer torna da Tucker abile a infilare cinque punti consecutivi che valgono il 57-51. L’Happy Casa, in ogni caso, non demorde e trova un nuovo vantaggio con la tripla di Laszewski, 57-58 al 28’.

Alla terza sirena ospiti avanti 59-60. Apre il quarto periodo il canestro di De Nicolao, Venezia rimette la testa avanti con quattro in fila del capitano. Il doppio play schierato da Spahija produce i giusti effetti, 66-62 con la tripla di Spissu. Brindisi non vuole arrendersi, -1 con un’altra tripla di Laszewski. Al 34’ Umana avanti 70-65 con il piazzato di Simms. Ennesima reazione del team di coach Sakota e nuovo -3, 72-69 al 36’.

Venezia insacca la tripla del 77-71 con Brown Jr. Negli ultimi 120 secondi del match la Reyer mette tanta aggressività in difesa trascinata proprio da Brown Jr e chiude vincendo la sesta partita della stagione in campionato, rimanendo quindi, al comando della classifica. 79-71 il finale.