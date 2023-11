La comunità moldava ortodossa rimasta senza chiesa sfila per Mestre e si appella al sindaco

Gli ortodossi moldavi sfilano per Mestre per chiedere di tornare a pregare nella “loro” chiesa. Come oramai tutte le domeniche è andata in scena la "protesta" non violenta dei fedeli di padre Anatolie Bitca, comunità ortodossa moldava e dell’Europa dell’Est, all’interno ci sono anche romeni ucraini e georgiani, oltre cinquemila persone fra la terraferma e il centro storico, che a inizio settembre hanno trovato i lucchetti ai cancelli e serrature cambiate alla chiesa neogotica dell'ex ospedale Umberto I a Mestre, dal 2015 chiesa della Natività data in comodato d'uso all’arcidiocesi greco ortodossa d’Italia che ha sede nella cattedrale di San Giorgio dei Greci attraverso un accordo con il Comune. Ma che, di fatto, è stata sempre curata e utilizzata dalla comunità moldava sempre più numerosa.

Vari anni sono passati, la popolazione delle comunità dell'Est è cresciuta a Mestre ma quando l'arcivescovo della chiesa in campo dei greci, Gennadios Zervos, è morto nel 2020 la politica del nuovo metropolita Stavropoulos Polykarpos è cambiata.

E a quel punto all’improvviso, a settembre, padre Bitca e i suoi si sono ritrovati la porta sbarrata e la battaglia è finita in tribunale. Che per ora non ha dato ragione a padre Bitca.

Domenica mattina i fedeli hanno sfilato con tanto di icone, pregando e intonando i canti, con i consueti cartelli «Vogliamo la nostra chiesa e il nostro parroco», e ancora «Giustizia per la comunità ortodossa e romena dell’Europa dell’Est».

Sono passati per piazza Ferretto, poi sono andati verso il municipio di Mestre, giù per via Torre Belfredo e sono tornati al loro posto, davanti ai cancelli chiusi della chiesa dell’ex ospedale Umberto I.

«Abbiamo mandato due pec con le raccolte firme al Comune di Venezia, al quale ci appelliamo» spiega padre Anatolie «perchè trovi una soluzione anche per noi. Ma finora non ci hanno ricevuto. I moldavi sono numerosi, sono tutti lavoratori, le nostre donne sono impegnate nelle famiglie italiane, gli uomini lavorano in città, in comune, nei caf, molti sono diventati imprenditori».

Prosegue: «Prima di tutto certo, vorremmo continuare a pregare e utilizzare la chiesa che abbiamo contribuito a far diventare quello che è, investendo denaro, il comune lo sa, li dentro ci sono pezzi della nostra vita. In seconda istanza chiediamo una soluzione».

La comunità ortodossa moldava ha scritto quasi due mesi fa anche al Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, perché dia una mano ai fedeli, ma finora non sono stati ricevuti da nessuno.

La protesta continua. Il 23 dicembre scadrà il comodato d’uso con il Comune, ma padre Bitca spera in una risoluzione prima di quella data e torna a chiedere aiuto per la comunità.

I moldavi, ricordiamo, sono la terza compagine più popolosa nel veneziano, oltre settemila.