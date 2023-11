Jesolo, si rompe una conduttura: allagata via Aquileia

Un'altra conduttura rotta vicino a piazza Trieste, a Jesolo. A una settimana di distanza dall'allagamento di domenica 5 novembre, di via Aquileia, piazza Trieste e addirittura via Bafile, un altro tubo si è rotto allagando parte di via Aquileia, poco distante dal punto in cui si era rotto settimana scorsa.

Il sindaco, Christofer De Zotti, annuncia a breve un incontro con Veritas. Questa volta, però, non c'erano pini nel tratto interessato che hanno ceduto, come accaduto domenica 5 con il crollo dell'albero.

L'opposizione incalza con Daniele Bison che è già intervenuto più volte in merito a questi disagi che hanno interessato anche il centro storico. «E' l' ennesima rottura di una conduttura idrica», dice il consigliere di minoranza, «siamo in via Aquileia e non più tardi di una settimana fa si è verificata l' altra perdita d' acqua con caduta di un grosso pino a 500 metri di distanza dal punto in cui si è rotta sabato sera».

«Sogno il giorno in cui Veritas finalmente», conclude amareggiato, «passerà dalle parole ai fatti. Per ora solo roboanti annunci di milionari interventi il resto non pervenuto».

Roberto Dal Cin, presidente Confapi turismo nazionale ricorda il problema dei pini: «Questa volta è andata meglio», riflette, «si è allagata parte della strada non senza disagi, ma non c'è stato l'allagamento della volta scorsa fino alla piazza e via Bafile. E neppure la caduta di un albero, altro problema che deve essere affrontato seriamente. Il Comune vuole sostituire le alberature danneggiate e pericolanti, in particolare i pini domestici che caratterizzano buona parte del territorio. Al posto dei pini che rischiano di cadere, altri pini più piccoli e giovani. Ma così non arriviamo alla radice del problema che sono appunti in pini, con radici invasive che richiedono manutenzioni continue e costoso, decine di migliaia di euro l'anno, oltre 500 mila euro l' anno. E poi gli aghi che coprono il manto stradale, le deiezioni degli uccelli. Noi abbiamo proposto di valutare altre essenze».

Il sindaco De Zotti, intanto, ha confermato che ci sarà un incontro con Veritas per la programmazione urgente degli interventi alle condutture di Jesolo Paese, in via Roma destra quindi via Aquileia al lido.

Parallelamente, il Comitato Cittadino Jesolo 2 con il presidente Giuseppe Morosini, a seguito di segnalazioni di cittadini riguardanti la manutenzione dei fossati, ha ritenuto di eseguire una ricognizione in nella zona 2 nel corso della stagione estiva. E questa ricognizione ha rilevato delle carenze di manutenzione sulla rete di smaltimento delle acque piovane, costituita da fossati e tombinamenti privati pubblici e misti. I problemi e disagi riguardano pertanto varie zone tra lido e Paese e richiedono interventi puntuali a seconda delle esigenze.