Fermo pesca, scoppia la protesta nel Veneziano: i pagamenti sono in grave ritardo

Sindacato sul piede di guerra per il ritardo nel pagamento ai pescatori dell'indennità del fermo pesca 2022, che ancora non è stata distribuita alle marinerie.

Ad esprimere la propria preoccupazione è la Fai-Cisl di Venezia che fa sapere un migliaio di pescatori della provincia di Venezia ancora non ha ancora ricevuto il ristoro per il fermo pesca dello scorso anno. Ogni pescatore, infatti, ha diritto a 30 euro per ogni giorno del fermo biologico che quest'anno è iniziato a fine luglio per concludersi l'11 settembre, il che significa che ogni operatore dovrebbe incassare una cifra di poco superiore ai mille euro.

La preoccupazione nasce dal fatto che lo scorso anno, pur con il solito ingiustificato ritardo, visto che i fondi sono già stanziati, a novembre l'indennità era già in distribuzione, mentre per adesso ancora non è arrivato nulla a tutti quei dipendenti delle imprese ittiche che hanno dovuto sospendere obbligatoriamente la loro attività lavorativa per oltre un mese.

Il sindacato

«Lo consideriamo inaccettabile - spiega il segretario generale della Fai-Cisl di Venezia Pierpaolo Piva - perché i pescatori sono stanchi di questa situazione. Pure in passato i soldi arrivavano in ritardo, ma non è possibile ricevere a dicembre l'indennità del fermo pesca datato 2022, praticamente quasi diciotto mesi dopo della sospensione dell'attività, rimanendo così per oltre un anno senza una mensilità lavorativa». Ritardi che non fanno altro che acuire i problemi legati ad un comparto, come quello ittico, che ogni santo giorno deve dover lottare per sopravvivere tra mille insidie e limitazioni. I fondi poi per il fermo pesca sono già stanziati e, al di là delle molte pratiche da evadere, è evidente che c'è qualche ingranaggio che non funziona tra le fitte maglie della burocrazia italiana. Oltre ai tagli delle giornate lavorative, oramai ridotte al minimo indispensabile, lo stesso Piva nutre forti timori per l'abbassamento delle indennità giornaliere che potrebbe anche subire un abbassamento addirittura di 10 euro per ogni pescatore, che rappresenterebbe praticamente un insulto verso chi porta avanti un mestiere così duro e usurante, anche se per la legge italiana incomprensibilmente non lo è, come il pescatore.

«Siamo molto preoccupati», conclude il segretario generale provinciale di Fai-Cisl, «se davvero la quota dovesse passare dagli attuali 30 euro, già comunque pochi, ai 20 euro giornalieri. Si tratterebbe di una ulteriore penalizzazione per i lavoratori e se poi, oltre al calo dell'indennità, si deve aspettare sempre di più per ricevere quanto spetta agli operatori del settore, a noi non sta assolutamente bene».

Dunque pescatori sempre più penalizzati da leggi europee sulla sostenibilità che spesso non tengono conto della peculiarità del mare Mediterraneo e dell'Adriatico in particolare, ma anche dallo Stato che vorrebbe tagliare quelle poche risorse che ancora riescono a tenere in piedi un settore, come quello ittico, che da tempo vacilla e che potrebbe davvero finire con il chiudere i battenti.