Ex Lafert-Sumitomo, welfare protagonista nel nuovo integrativo

Accordo integrativo firmato alla ex Lafert. L’azienda sandonatese, oggi nella galassia della multinazionale giapponese Sumitomo, è a una svolta epocale per i lavoratori, con passi avanti soprattutto nel welfare.

L’azienda, dopo l’ingresso della multinazionale giapponese, è in continua espansione e ora anche i dipendenti stanno beneficiando dei risultati.

Le segreterie Fim e Fiom di Venezia, Fiom di Bologna e Fim-Fiom-Uilm di Lugo (Ra) con le rispettive rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), hanno siglato un’ipotesi di accordo integrativo per le aziende del Gruppo Lafert di San Donà (oltre 600 dipendenti), Noventa di Piave (oltre 200), Fusignano (oltre 70 dipendenti) e infine Bologna con 14 dipendenti. Sono stati consultati tutti i lavoratori e lavoratrici delle sedi italiane prima della sottoscrizione, a garanzia di un vero percorso democratico.

Un accordo storico

Per i sindacati, si tratta di un accordo storico che unisce tutti i lavoratori del gruppo Lafert, sia sotto l’aspetto normativo che economico. Ampie le garanzie per il Welfare e conciliazione vita-lavoro, oltre a una valorizzazione economica importante.

Ci sarà un premio di produzione di 1.650 euro per il 2023, 1.750 per il 2024, 1.900 per il 2025, 2.150 euro per il 2026 a obbiettivi raggiunti. E chi converte anche parte del premio in welfare avrà un’aggiunta economica del 15%.

Tra le altre garanzie, la liberalità annuale di 250 euro di buoni benzina e una serie di misure a favore della famiglia del lavoratore: part-time a tempo determinato per le neo mamme, flessibilità in entrata al lavoro per esigenze scolastiche o di salute di un familiare, 30 ore all’anno di permessi a carico dell’azienda per visite mediche per sé e i figli fino ai 18 anni, 8 ore in caso di malattia dei figli, 8 ore per l’inserimento dei figli all’asilo, integrazione economica del 20% oltre al trattamento Inps per chi usufruisce del congedo parentale per almeno 120 giorni, un bonus nascite di 250 euro; istituite infine delle borse di studio per i figli più meritevoli dalle scuole secondaria fino alla laurea magistrale. Soddisfatti i sindacati.