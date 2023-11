Caorle, è morto il ristoratore Gabriele Bellini

Lutto a Caorle, nel settore commerciale e in centro storico per una figura che ha fatto la storia della città e del suo boom turistico negli anni ‘80. È morto all’età di 73 anni sabato 11 novembre, in casa, Gabriele Bellini, storico ristoratore e persona per bene.

Bellini ha fondato e gestito per decenni la pizzeria Belgau, in Campo degli Oriondi, alla fine di Calle Lunga e a ridosso di piazza Vescovado, nel cuore pulsante del centro storico di Caorle, a due passi dal duomo millenario, in una posizione eccellente.

Amato dai caorlotti, ricercato dai turisti, era una persona sempre allegra, con il gusto della battuta a volte molto irriverente ma sempre rispettosa.

Quando Bellini prendeva di mira l’interlocutore lo faceva perché gli voleva bene, in caso contrario lo liquidava con indifferenza. Un uomo che amava l’ironia, una dote che ha imparato dai caorlotti di una volta per sdrammatizzare anche le situazioni più complicate, talvolta drammatiche, e che ha trasmesso anche ai suoi figli.

Anni fa gli era stato diagnosticato un tumore, che sembrava sotto controllo l’estate scorsa visto che aveva continuato a collaborare per il suo ristorante, alla ricerca soprattutto di vini e nuovi piatti da presentare nel menu. Era stata la sua ultima estate di lavoro.

Invece, da settembre la situazione è precipitata e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gabriele Bellini il 23 maggio scorso aveva perduto il genero, Alessio Campagner, marito della figlia Chiara. Alessio rimase vittima di un drammatico incidente stradale a Ceggia, ed era originario di La Salute.

Il suo dramma aveva sconvolto Caorle a poche ore dalla tappa del Giro d’Italia.

Qualche settimana fa Bellini aveva anche perduto la suocera.

Restano però i ricordi belli, di una Caorle dove il profitto non era tutto ma certo contribuiva a crescere una famiglia, e in cui si poteva ancora scherzare senza essere scherniti.

Gabriele Bellini, elegante fino all’ultimo, lascia la moglie Agnese e i suoi eredi nella ristorazione, Umberto e Chiara, oltre a vari nipoti. Domani alle 12 la salma sarà esposta in cimitero, mentre martedì 14 novembre con inizio alle 15 verrà celebrato il funerale nel duomo di Santo Stefano, quasi di fronte al suo ristorante. Il rito verrà preceduto domani alle 18 dal rosario in suffragio.