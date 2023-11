Inizia la sfida al cambiamento climatico: a Venezia nasce il Centro di ricerca internazionale

Si sblocca finalmente l’attuazione operativa del Centro di studio e di ricerca internazionale sul cambiamento climatico che avrà sede a Venezia. Istituito dal Governo con la Legge di bilancio del 2019, dopo la grande acqua alta del novembre di quell’anno insieme ai finanziamenti destinati a Venezia per far fronte all’emergenza, approvando in sede parlamentare un emendamento proposto dall’allora deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani, il Centro era però rimasto fino ad oggi solo sulla carta, nonostante il finanziamento annuo di 500 mila euro già deliberato.

Di recente però i Senati Accademici delle università di Ca’ Foscari e Iuav, fondatrici della nuova istituzione, hanno approvato il documento programmatico delle attività del Centro di ricerca sui cambiamenti climatici, che inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca, ne consentirà appunto l’avvio dell’attività, in diretta relazione con la nuova Autorità per la Laguna, appena nominata nella persona dell’architetto Roberto Rossetto.

I protagonisti del progetto

Con Ca’ Foscari e Iuav partecipano istituzionalmente al nuovo Centro anche il Cnr-Ismar, il Centro Maree di Venezia, la Venice International University (Viu), il Corila (il Consorzio di studi e ricerche sulla laguna), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l’università di Padova e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc).

Possibile però e auspicabile la collaborazione con altri centri di ricerca pubblici e privati, sempre sotto la regia dell’Autorità per la Laguna.

Già a disposizione circa un milione e mezzo di euro di fondi per le prime attività, relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024.

Ancora da ufficializzare la sede fisica del Centro, che potrebbe essere però anche negli spazi a disposizione della Viu, sull’isola di San Servolo. Rispetto all’attuale utilizzo del Mose, nella premessa al Documento programmatico dell’attività del Centro, già approvat,– si dice chiaramente: «A fronte del continuo aumento del livello del mare, la frequenza di chiusura delle barriere aumenterà, rendendo necessari ulteriori interventi di protezione e adattamento, facendo prevedere la possibilità di una chiusura permanente delle barriere di qui a fine secolo».

Gli obiettivi

L’obiettivo primario del Centro sui cambiamenti climatici, si legge nel documento programmatico, sarà quello di «complementare e capitalizzare quanto già disponibile, convogliando le risorse verso l’espansione della dimensione internazionale del contesto veneziano, creando, al tempo, stesso, una solida interfaccia fra comunità scientifica, decisori e attuatori riguardo il complesso tema dei cambiamenti del clima e delle strategie di mitigazione e adattamento».

Si punta a portare Venezia al centro dell’attenzione internazionale come laboratorio di ricerca e innovazione per sperimentare soluzioni innovative per contrastare il cambiamento climatico, assodato che il Mose da solo a medio-termine non basterà più a difendere la città. Tra le attività previste per il primo anno di vita del Centro, la promozione dei collegamenti con le reti internazionali sui cambiamenti climatici, in particolare quelle relative all’innalzamento del mare e quelle relative alla città e l’ambiente urbano. Poi l’avvio di studi approfonditi per analizzare la fattibilità tecnica a ed economica di soluzioni per l’adattamento al rischio climatico proposte dalle comunità scientifiche locale, nazionale e internazionale.

Saranno prodotti anche documenti e materiali di ricerca che siano poi di supporto alle decisioni politiche e di pianificazione degli interventi, garantendone anche la più ampia divulgazione. Possibile e anzi probabile il coinvolgimento di esperti di fama internazionale nelle attività del Centro, che arriva in un momento quanto mai necessario.