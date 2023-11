Vega di Marghera, venduti all’asta tre lotti: l’incasso è di tre milioni e mezzo

Partita chiusa. Con la firma dei rogiti si è chiusa l’asta del Vega che ha permesso di vendere tre lotti, e quindi ripianare almeno in parte la posizione debitoria, mentre altri tre torneranno all’asta, probabilmente già entro la fine dell’anno stando alle intenzioni del commissario liquidatore, il commercialista Paolo Marchiori.

Bar e ristorante dell’edificio Auriga sono andati al gruppo Ristorazione Donazzon, che già li gestisce, per 500 mila euro. Il parcheggio sul tetto dell’edificio Pleiadi, con circa ottanta posti auto, è andato alla società Arsenalia del gruppo Alpenite.

Infine il terreno di 76 mila metri quadrati tra il PalaExpo e via Martini (l’area ex Agip) è andata alla Miglia 104 srl, società immobiliare del gruppo Rimorchiatori Panfido che ha versato 2 milioni e 750 mila euro.

Che cosa nascerà in questa porzione di terreno sulla quale, in passato, molti avevano puntato gli occhi? «Di sicuro non ci faremo un albergo», dice Davide Calderan, a capo della Rimorchiatori Panfido, «il nostro obiettivo è realizzare la nuova sede della società. Faremo cioè i nuovi uffici, che saranno spostati dal pontile galleggiante dove sono ora, oltre al magazzino, una piccola officina meccanica e l’area per le manutenzioni».

L’area ex Agip infatti confina con il canale Brentelle dove ora, su concessione demaniale, opera la società. L’intervento per realizzare la nuova sede occuperà circa 5-6 mila metri quadrati.

Negli oltre 6 ettari di terreno a fianco del Palaexpo c’era un piano di recupero, poi decaduto, che permetteva di realizzare circa 25 mila metri quadrati di superficie. «Nella grande area vuota che resta», aggiunge Calderan, «abbiamo intenzione di realizzare un progetto commerciale ma che sia anche a servizio della città.

Qualche idea in testa l’abbiamo ma è giusto prima confrontarci con l’amministrazione comunale e l’Autorità portuale. Una cosa è certa, non faremo alberghi o cose del genere».

Chiusa la partita di questi tre lotti, ci sono altri tre immobili da vendere, che dovrebbero tornare all’asta entro la fine dell’anno, nella speranza che l’ulteriore sforbiciata al prezzo possa essere decisiva per trovare acquirenti.

All’asta di maggio il prezzo base per il Lybra era di 4,2 milioni di euro, per l’Auriga di 2,8 e per il Pegaso di 2,4. Vega Scarl è in liquidazione dopo che le precedenti gestioni avevano accumulato 15 milioni di euro di debiti che in parte si stanno ripianando proprio con la vendita degli immobili.