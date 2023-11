Muore a 54 anni dopo le dimissioni dall’ospedale: lutto a Mira

Viene dimesso dall’ospedale, accusa un grave malore e muore. È successo ad Enrico Casagrande, 54 anni, residente a Mira Porte in via Bernini. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Mirano per alcune serie patologie di cui soffriva da diverso tempo. Ora l’Usl 3 Serenissima ha deciso di disporre degli accertamenti per verificare con certezza le cause del decesso.

A raccontare cosa è successo è il fratello di Enrico, Dimitri. «Mio fratello» racconta «era stato ricoverato all’ospedale di Mirano per seguire diverse terapie per diversi giorni. Poi era diventato positivo al Covid, ma una volta verificata la negatività, i medici hanno ritenuto potesse essere dimesso. Mio fratello così è stato mandato a casa. Nel frattempo gli erano stato prescritti dei farmaci».

Durante la sua permanenza a casa, il malore fatale: chi lo seguiva si era allontanato da casa giusto il tempo per andare a prendere le medicine, ma appena tornato ha trovato Enrico privo di conoscenza. «Sono stati subito chiamati i soccorsi», spiega il fratello Dimitri.

«Un’ambulanza è arrivata in poco tempo. I sanitari, nonostante la situazione fosse molto grave, in quel momento sono riusciti a rianimarlo. Mio fratello, però, purtroppo era rimasto troppo tempo in arresto cardiaco e i danni cerebrali, ci è stato fatto capire, erano davvero gravi. E martedì scorso è morto». Dalla famiglia è subito arrivata una richiesta di chiarezza. «L’ospedale», spiega il fratello Dimitri, «ha deciso di accertare la causa della sua morte. Speriamo facciano chiarezza».

La vicenda è nota anche alla direzione dell’Usl 3 Serenissima che interviene sulla vicenda con una nota.

«Il paziente è stato ricoverato», spiega l’Usl 3, «per un periodo prolungato, assistito e curato rispetto alle patologie di cui soffriva. L’azienda sanitaria, mentre verifica la correttezza del percorso della dimissione, attende l’esito del riscontro diagnostico: questo ulteriore accertamento è stato proposto dai sanitari e concordato con i familiari del paziente, proprio per fornire loro, oltre alla vicinanza nel lutto, anche ogni possibile risposta quanto ai motivi che hanno portato al decesso».

I funerali di Enrico Casagrande saranno fissati dopo i necessari accertamenti