Mille donne per salvare Venezia la mostra per cambiare prospettiva

Venezia salvata dalle donne. È, prima che una mostra, una proposta di cambiamento, quella lanciata dall’associazione Sumus fondata dall’imprenditrice francese Hélène Molinari, che vive da alcuni anni a Venezia insieme a suo marito, l’amministratore delegato di Generali Philippe Donnet, e presentata ieri a Ca’ Farsetti con l’assessore al Turismo Simone Venturini e la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

Al centro dell’iniziativa c’è appunto la mostra “Mille Donne di Venezia”, che sarà inaugurata il 20 novembre negli ampi spazi dell’ex chiesa di San Lorenzo ora gestiti dalla fondazione Ocean Space, partner del progetto, insieme ad altre 34 istituzioni, e che presenta appunto i ritratti di oltre mille donne veneziane contemporanee fotografate dal fotografo francese Pierre Maraval.

Rappresentative di quella che è oggi la presenza femminile nella città storica. Da amministratici come la segretaria della Fondazione Cini Renata Codello. A membri di associazioni ambientaliste come Jane da Mosto e Lidia Fersuoch. A curatrici di giardini come Adele Re Rebaudengo, storiche come Tiziana Plebani, regatanti come Anna Campanari, stiliste come Diane von Furstenberg. A molte altre comunque impegnate per la loro città, di nascita o di adozione.

Ciascuna di esse ha scelto per sé una parola che la rappresenti anche in rapporto a Venezia. Insieme alla mostra sarà presentata la piattaforma fotografica digitale Wow (Women Of the World), creata dallo stesso Maraval, per aggregare milioni di ritratti di donne di tutto il mondo partendo appunto da Venezia, per risvegliare le energie femminili per affrontare i problemi globali e ambientali del pianeta proprio partendo da una delle città globale.

C’è dell’utopia e della visionarietà nel progetto di Molinari, che ho voluto creare la sua associazione qui tre anni fa intorno a un’idea di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, che però nel quadro attuale, legato anche ai cambiamenti climatici, comincia ad acquistare concretezza, come ha ricordato ieri anche l’assessore Venturini, mentre Damiano ha ricordato alcuni esempi di donne pioniere, a cominciare dalla prima laureata al mondo, Lucrezia Cornaro Piscopia, che hanno legato il loro nome a Venezia.

L’inaugurazione della mostre sarà preceduto dal 18 al 20 novembre da un convegno di tre giorni ospitato nell’auditorium delle Generali nelle Procuratie Vecchie (dove è anche la sede della Fondazione The Human Safety Net) che vedrà riuniti esperti internazionali e locali a disputare di uno sviluppo alternativo possibile per Venezia che riguarda anche temi come l’agricoltura rigenerativa nelle isole e il tema dell’acqua.

«L’acqua è anche la grande risorsa di Venezia» ha detto Hélène Molinari «e può essere per questo un modello globale di rigenerazione ambientale. Si può creare qui un’Acqua Valley, come è stato per la Silicon Valley per portare qui imprese e start up che lavorino con le nuove tecnologie sulla rigenerazione idrica, creando così anche un’alternativa alla monocultura turistica». Speranze e idee e non ancora progetti concreti ma anche di speranze di un futuro diverso in questo momento questa città ha un grande bisogno