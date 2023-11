Proteste davanti al Candiani per la serata contro la legge sull’aborto

Il Laboratorio Climatico Pandora scende in piazza in difesa della legge sull'aborto. Al centro culturale Candiani tra poco si svolgerà l'incontro "Pensare un'Italia senza la legge 194...

La legge sull'aborto: -pilastro sociale o legge ingiusta? -come iniziare a smontarla?" organizzato dal Movimento per la Vita.

E i ragazzi del laboratorio, una quarantina, hanno deciso di protestare con fischietti vuvuzelas, coperchi di pentole e megafoni. Si sono fermati in piazza davanti alla farmacia fronte chiesa.

«"Perché qui dentro non fanno storie è una delle poche dove si rispettano i diritti», hanno detto elogiando la farmacia.

Polizia in assetto antisommossa schierata all'entrata del centro culturale Candiani. Per ora nessun contatto.