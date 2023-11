Fusina, batterie a fuoco nel vano della nave cargo, intervengono i pompieri

Da poco dopo le 13, i vigili del fuoco stanno operando sulla nave Ro Ro Cargo Ship Eco Catania attraccata al molo 2 di Fusina per un principio d’incendio divampato nel locale batterie: nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme alla sala operativa del 115 da parte della capitaneria di porto. I vigili del fuoco intervenuti da Mestre, Venezia, e Mira con due autopompe, un’autopompa lagunare, due autobotti, il carro aria con il nucleo sommozzatori, il nucleo Nbcr ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico) l’imbarcazione di Marittima e 20 operatori, sono entrati nella nave, lunga 230 metri, supportando le operazioni di spegnimento iniziate dai marinai del servizio antincendio.

Il principio d’incendio è scaturito a causa del surriscaldamento di alcune batterie dell’impianto, che da energia alla nave quando è in porto e che si ricaricano durante la navigazione. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di monitoraggio della temperatura delle batterie interessate dal principio d’incendio. Le operazioni di bonifica si protrarranno presumibilmente per diverse ore.