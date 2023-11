Monopattino contro furgone, trentenne gravissimo a Fossalta di Portogruaro

In piedi sul monopattino procede si aggrappa al braccio dell’amico che viaggia in motorino, ma va a sbattere (assieme a lui) contro un furgone in sosta. Un trentenne di origine africana è ricoverato da giovedì sera, dopo questo terribile incidente, all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in prognosi riservata.

L’amico, anche lui di 30 anni, se la caverà. Teatro dello scontro è stata la frazione fossaltese di Villanova Santa Margherita. Secondo quanto si apprende, i due amici e colleghi stavano rientrando a casa dopo il turno in fabbrica, alla Zignago Vetro.

Hanno intrapreso il percorso nella stessa direzione, ovvero lungo la strada che porta alla statale, verso Vado e il centro di Fossalta. Per arrivare a casa più velocemente, il lavoratore in monopattino si è aggrappato all’amico.

Tutto lo stradone che collega l’uscita dalla Zignago alla Triestina è insidioso, poiché la superficie è costituita da pietre in porfido e inoltre l’illuminazione non è adeguata.

L’equilibrio precario e l’oscurità hanno provocato la drammatica uscita di strada. Nessuno dei due infatti si era accorto del furgone parcheggiato regolarmente sulla destra. L’urto è stato tremendo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118 di Portogruaro, che hanno soccorso i feriti. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale di Portogruaro per le radiografie. Ad avere la peggio è stato il giovane in monopattino che ha riportato un forte trauma cranico ferite gravi al volto e la frattura di alcune vertebre.

È stato trasferito nella notte all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il ragazzo in motorino ha riportato ferito alle gambe .