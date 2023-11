Fermo pesca, l’indennità è in ritardo. Tremano mille addetti in provincia di Venezia

Ritardo nel pagamento dell'indennità del fermo pesca 2022 a tutte le marinerie della provincia di Venezia, un migliaio di addetti del settore, che ha diritto a 30 euro per ogni giorno di fermo da fine luglio alla prima settimana di settembre. Si parla di una cifra di poco superiore ai 1.000 euro. Preoccupazione viene espressa in una nota dalla Fai Cisl di Venezia.

L'anno scorso, ricorda il sindacato, "pur con ritardo di dodici mesi, a novembre l'importo si stava saldando, mentre stavolta si sta andando per le lunghe".

Il sostegno spetta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima che hanno dovuto interrompere l'attività lavorativa per le misure di sospensione temporanea obbligatoria e non disposte dall'autorità competente. Alla direzione Marittima, gli elenchi dal ministero del Lavoro sono arrivati solo poche settimane fa e ai primi di novembre la quota non è ancora stata saldata.

"Lo consideriamo inaccettabile - spiega il segretario generale di Fai Cisl Venezia Pierpaolo Piva - perché i pescatori sono stanchi di questa situazione. Pure in passato i soldi arrivavano in ritardo e non si possono permettere di ricevere a dicembre 2023 l'indennità di un fermo pesca del 2022. Dunque quasi diciotto mesi dopo, rimanendo per un anno senza una mensilità lavorativa. Siamo molto preoccupati - aggiunge - se poi la quota dovesse passare a 20 euro al giorno. Si tratterebbe di un'ulteriore penalizzazione per i lavoratori».