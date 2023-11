Don Rinaldo Gusso festeggia i suoi primi esplosivi 90 anni assieme ai fedeli

MESTRE. Ha fatto risplendere l’oratorio di Ca’ Solaro, riuscendo nel miracolo di portare in chiesa, la domenica, moltissime persone che non ci andavano più ridando vita a un intero borgo. Ogni anno celebra una funzione in cui sui banchi assieme ai padroni ci sono cani gatti e conigli, in ossequioso silenzio. Le sue messe terminano sempre con un brindisi. E qualcuno ricorderà che nel 2017 ha indossato la fascia tricolore da sindaco e celebrato le nozze con rito civile. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

Compie 90 anni oggi, 11 novembre - nel giorno dedicato a San Martino - don Rinaldo Gusso, amato prete mestrino, noto, in passato, anche per il suo impegno sociale per viale don Sturzo, comprese le mobilitazioni per le bonifiche dei terreni inquinati e contro l'installazione dell'antenna telefonica. A lungo parroco di San Pietro Orseolo, in concomitanza con la pandemia, ha smesso di prestare servizio nella parrocchia nata praticamente con lui.

Sacerdote dal 1960, ha deciso di festeggiare il suo compleanno tra gli amici e i fedeli, come ha sempre fatto, invitando moltissime persone alla cerimonia del suo genetliaco, organizzato da chi gli vuole bene.

Sabato sera alle 19 la messa, poi un rinfresco in patronato a partire dalle 20, con tanto di band. Nessun regalo, ma un sostegno ai bambini della Guinea. Domani, domenica, alle 12, grande pranzo in trattoria Da Piero, a Favaro.

Il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, lo ha chiamato per augurargli buon compleanno e la stessa cosa hanno fatto in tantissimi, tra cui il presidente di Favaro, Marco Bellato:

«Don Rinaldo è unico, speciale, un mito, l'eroe silenzioso che ha vissuto attraverso diverse epoche, un uomo libero, senza preconcetti e pregiudizi. E' insieme la bontà l'umiltà e l'allegria che diventano umane. La forza del pensiero e la potenza delle idee lo rendono, a 90 anni, il più giovane tra i giovani. Farei qualsiasi cosa, se mi dicessi di farla, perché tutto ciò che ha fatto, fa e farà, è stato, è e sarà, sempre e semplicemente meraviglioso e noi tutti gli vogliamo bene»