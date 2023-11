Dolo, il titolare della Speed stroncato da un infarto a 57 anni

Si è spento a 57 anni per un malore. Fabrizio Fracasso, residente in via Giacomazzo a Sambruson, era conosciuto in Riviera nel comparto dell’abbigliamento. Aveva gestito per anni la Speed, un’azienda di abbigliamento specializzato per motociclisti che aveva sede a Stra.

«Mio zio», racconta il nipote Andrea Beghi, «è sempre stato una persona piena di iniziative e aveva creato una azienda di abbigliamento di settore che aveva raccolto il consenso anche di molti motociclisti famosi che da noi venivano ad acquistare. L’azienda, nel corso degli anni, si era ingrandita e aveva anche assunto diversi dipendenti. Poi siamo stati costretti a chiudere nel 2020».

L’uomo aveva molti amici ed era sempre pronto a partecipare a iniziative ed eventi organizzati. «La scorsa settimana» racconta il nipote, che viveva in casa con lui «mio zio si è sentito male. Lo abbiamo subito soccorso ed è stata chiamata l’ambulanza: è stato ricoverato, ma purtroppo il suo cuore non ha retto».

La notizia della morte si è sparsa in poco tempo a Oriago, paese di cui era originario. L’uomo lascia il papà Sergio, la mamma Gina, la sorella Mara con Mauro, il nipote Andrea e la pronipote Nicole, gli zii, le zie e i cugini. Una cerimonia di benedizione della salma è in programma martedì 14 alle 15 in cimitero a Oriago. Alla cerimonia non mancheranno i clienti affezionati dell’azienda Speed.