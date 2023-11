Il compleanno del partigiano Vinicio Morini

Compie oggi, nel giorno di San Martino, 98 anni Vinicio Morini, uno degli ultimi partigiani viventi della provincia di Venezia. Vive oggi a Mirano e gode di ottima salute. A Mestre lo conoscono tanti, visto che per anni è stato il proprietario della Libreria Moderna di Piazza Ferretto, chiusa da tempo. Morini nasce a Mirano l'11 novembre del 1925, e nel 1938 la sua famiglia si trasferisce a Mestre, in via Col di Lana (nel "cuore" del Rione Piave); qui, nel 1941, appena sedicenne, viene in contatto con Leone Moressa, calzolaio in via Monte San Michele e fiero antifascista: è l'inizio della sua "politicizzazione".

Entra di lì a poco a lavorare come operaio alle Leghe Leggere di Porto Marghera, dove all'indomani del 25 luglio 1943, si rende protagonista dei primi moti di protesta nei confronti della Direzione Aziendale: nel novembre dello stesso anno entra in clandestinità per sfuggire alla coscrizione della R.S.I., e prende ad operare nella Resistenza, dapprima a Venezia (per quasi tutto il 1944), quindi, e per un breve periodo, in Friuli-Venezia Giulia, e, poi, a Mestre e dintorni (Oriago, Mira e Fiesso); è a Mestre, al caffè Giacomuzzi dell'odierna Piazza Ferretto, che Vinicio viene arrestato da militi delle Brigate Nere, incarcerato e torturato nel palazzo della Casa del fascio di piazza Ferretto. Viene liberato solo il 27 aprile 1945, nell'imminenza dell'insurrezione finale partigiana di Mestre. Nel dopoguerra Vinicio svolge un'ininterrotta militanza nel PCI di Mirano (dov'e' consigliere comunale dal 1951 al 1975), da sindacalista nel Portogruarese e a Mestre.

Per festeggiarlo l’Anpi, associazione partigiani di Mestre, gli ha consegnato la tessera onoraria dell'associazione e nella giornata del compleanno gli hanno inviato un telegramma di auguri.