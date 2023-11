In duemila in marcia a Mestre per dire no alla guerra

Un lungo corteo di duemila persone in marcia, silenziosa, senza simboli, ma con fiaccole in mano, per chiedere pace. Hanno sfilato a Mestre per chiedere lo stop immediato alla guerra.L’appello di Pax Christi Venezia Mestre e di Bernardino Mason ha mobilitato tantissimi in questi giorni con oltre una cinquantina di adesioni di sindacati, Anpi, mondo dell’associazionismo, comitati, singoli cittadini e famiglie. In marcia silenziosa, la fiaccolata è partita dalla stazione di Mestre e ha attraversato il centro (video Pòrcile)

02:25