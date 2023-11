A San Donà allagato il sottopasso di via Garibaldi: auto costrette a "guadare"

Sottopasso allagato in via Garibaldi a San Donà nella mattinata di venerdì 10 novembre intorno alle 6. Gli automobilisti si sono trovati davanti a uno specchio d' acqua con il tunnel bloccato: inevitabili le lunghe code.

"Il problema delle perdite di acqua è stato segnalato ai Lavori pubblici del Comune un po' di anni fa perché c'era il rischio di formazione di ghiaccio", dice Pasquale Iennaco, esponente della Lega che abita in zona,"La risposta al problema era stata però la chiusura del telefono in faccia". L'acqua è defluita verso le 7.30 circa e la situazione si è normalizzata grazie all'intervento dei pompieri e della polizia locale. (testo Giovanni Cagnassi)

00:29