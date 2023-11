Il Mose fa bene al mercato immobiliare, a Venezia cresce il valore delle case

Il Mose fa bene al mattone e sembra essere diventato un elemento di svolta nel valore degli immobili del centro storico. Lo rivela lo studio presentato da Alessandro Mistretta del Nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità della Banca d’Italia, durante l’incontro conclusivo dell’iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia”, che ha portato l’istituzione nelle principali città in cui sono dislocate le filiali e che a Venezia è rientrata nel programma della Biennale della Sostenibilità.

Lo studio

«Dal 2020, quando il Mose è stato alzato per la prima volta, il valore degli immobili collocati tra i 110 e i 140 centimetri di altezza è aumentato di circa 450 milioni di euro», spiega Mistretta, aggiungendo che l’analisi ha portato al confronto tra piani alti e bassi delle case, per quanto riguarda l’apprezzamento dei cittadini. «Nel primo caso, si è attestato al 4%, con un valore di 342 milioni di euro. Nel secondo (i più soggetti all’acqua alta) al 13%, con un valore di 112 milioni».

Se l’analisi è stata fatta sugli anni 2020/121, il ricercatore sottolinea come il campione sia stato allargato al 2022 e abbia mostrato che l’apprezzamento continua a reggere. «Questo significa che gli effetti positivi del Mose sul valore complessivo del patrimonio immobiliare del centro storico continuano nel tempo ed è facile immaginare che il trend resterà lo stesso anche nei prossimi anni».

La transizione verde

Al centro dell’incontro, la transizione verde. Non si è potuto non accennare agli interventi degli ultimi anni, dal Superbonus edilizio, all’Ecobonus e al Conto termico, pensati come una spinta verso l’efficientamento energetico degli edifici.

Efficientamento necessario perché, spiega Annalisa Frigo, della sede di Venezia della Banca d’Italia, «il 12, 5% delle emissioni di gas serra nel nostro Paese proviene dagli impianti di riscaldamento, contro il 9% registrato a livello europeo. Inoltre, gli immobili costituiscono il 45% della ricchezza delle famiglie e quasi 1 su 10 è in condizioni di povertà energetica. Per questo è importante intervenire».

E, d’altronde, in Veneto gli interventi non sono mancati visto che è stata la regione che ha fatto maggior ricorso alle agevolazioni, con un edificio su 50 che ha subito interventi di ristrutturazione. «Dal 2012 sono stati registrati 84. 842 interventi di riqualificazione energetica e, secondo i registri degli Attestati di prestazione energetica, il 20% degli immobili è stato valutato di classe inferiore alle E» spiega, riferendosi a quelle case in cui il consumo energetico è superiore a 120 Kwh/mq all’anno.

Effetto Superbonus

La provincia con maggiori interventi è stata quella di Venezia, dove è stato registrato il 3% dei lavori, pochi invece quelli nel basso Rodigino e a Belluno, meglio nelle province di Treviso, Padova, Verona e Vicenza dove due edifici su 100 sono stati efficientati.

Tuttavia, Chiara Ferro della Soprintendenza e l’assessore all’ambiente Massimiliano De Martin sottolineano come il Superbonus in centro storico sia stato usato pochissimo, ma anche come la città d’acqua necessiti di una manutenzione costante, spesso troppo cara e quindi inaccessibile ai cittadini. «Per questo chiediamo con forza il rifinanziamento della Legge Speciale» dice De Martin, «perché questo patrimonio che tutti vogliono vedere ha bisogno dei 150 milioni. Anche perché ricordiamoci che manca la garanzia sugli intonaci, quindi viene meno un diritto di cui altrove i proprietari delle case possono beneficiare. Non basta il Mose, è un’opera fondamentale ma non risolve il problema degli edifici immersi nell’acqua ed esposti all’aggressività salina dell’aria»