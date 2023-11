Ex tronista a processo per aver tirato una testata a manager in discoteca

Un ex tronista del popolare programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi, a processo per lesioni personali. Si tratta di Carlo Pietropoli, 32 anni di San Donà di Piave. Il personaggio televisivo è accusato di aver rifilato una testata ad un manager trevigiano di 34 anni per una banalità avvenuta all’interno di una discoteca.

Cosa è successo

I fatti contestati risalgono al dicembre del 2015 e oramai il procedimento è sulla soglia della prescrizione. Non ci sarà una sentenza dunque se non quella di non doversi procedere per avvenuta prescrizione. Per questo motivo, il legale del manager trevigiano, l’avvocato Daniele Panico, ha preannunciato che intraprenderà una causa civile per ottenere il giusto risarcimento.

Il manager, infatti, a causa della testata, si fratturò il setto nasale e fu costretto a una malattia di 20 giorni. «L’imputato – dice il legale – non si è mai scusato e non ha mai proposto un risarcimento. Non ci fermiamo nemmeno davanti al sistema giustizia che in questo caso non ha funzionato visto che la prima udienza del processo è stata fissata dopo 8 anni dal fatto». E il conto che il manager chiederà è piuttosto salato: 50 mila euro.

Era infatti il 26 dicembre del 2015, quando il manager trevigiano, con alcuni amici andò a festeggiare il giorno di Santo Stefano, alla discoteca “Marina Club” di Jesolo. In quell’occasione incontrò anche un’ex compagna di studi dell’Università con la quale si avviò verso l’esterno della discoteca per fare due chiacchiere e aggiornarsi sugli sviluppi della vita di ciascuno. Ad un certo punto, però, l’amica decise di tornare indietro verso i divanetti della discoteca e proprio mentre i due cambiavano direzione, una giovane li rimproverò per aver rallentato la fila.

Fu a quel punto che intervenne Pietropoli, secondo la denuncia, che rifilò al manager una testata in faccia dicendogli: «Lascia stare la mia ragazza». Il trevigiano cadde a terra mentre Pietropolli se ne andò ma fu successivamente, grazie ai testimoni presenti, identificato dalla polizia intervenuta sul posto. Prossima udienza a febbraio 2024, a reato prescritto.