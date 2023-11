Portogruaro, il campanile pende di un millimetro ogni 10 anni

Il campanile di Portogruaro pende di un millimetro ogni 10 anni. Notizie rassicuranti arrivano dal Comune di Portogruaro per quanto riguarda la pendenza del campanile. Infatti, in attesa della riunione del 24 novembre, l’amministrazione ha ricevuto un’indiscrezione da coloro che curano il monitoraggio.

La stabilità della torre campanaria è fuori discussione. Lo spostamento minimo testimonia inoltre che chi all’epoca lo costruì fece uno sforzo titanico per mantenerlo quasi intatto nel corso dei secoli, vista la particolare conformazione del terreno in cui sorse, alle spalle di un fiume.

Nel nuovo piano di Protezione civile del comune di Portogruaro, è stata allargata la zona rossa di appena 10 metri. Si tratta della zona che può essere evacuata in caso di terremoto importante o di un’inclinazione improvvisa.

Dalla zona rossa, posizionata attorno alla Torre, verrebbero allontanate 100 famiglie e una quarantina di dipendenti comunali. Potrebbe essere creata una sede municipale provvisoria. Si tratta però di disposizioni remote.

Un piano di evacuazione straordinario era stato presentato nel 2017 dall’allora Usl 4 e prevedeva l’arrivo di numerose ambulanze in caso di crollo. Il monitoraggio viene eseguito dall’Università di Trento, per conto de Comune con il sostegno economico della Curia di Pordenone. Qui nasce un contenzioso che si sta trascinando dal 2015 sulla proprietà. Documenti storici dagli ultimi 7 secoli indicano che il Campanile è di proprietà comunale.

Ma la giunta di centrodestra di Maria Teresa Senatore proprio 8 anni fa ha posto seri dubbi sulla veridicità di questi scritti, attribuendo la proprietà alla parrocchia di Sant’Andrea e quindi alla Curia di Concordia Pordenone. Una tesi sempre contesta dal centrosinistra.

Ma non dalla Curia che sulla proprietà del Campanile non ha mai espresso una nota, lasciando tutti nel dubbio ma contribuendo alle spese di monitoraggio. Furono incaricati anche tre saggi per stabilire la proprietà, ma al momento risulta incerta perché quegli studi non hanno prodotto una tesi univoca.

La pendenza del campanile potrebbe essere risolta anche da un finanziamento promesso, secondo il Comune, dalla Soprintendenza delle Belle arti di Venezia. Nel merito proprio il 24 novembre verranno fornite comunicazioni