Imposta di soggiorno a Jesolo, +16% rispetto al 2019 grazie ai controlli del Comune

Imposta di soggiorno a Jesolo: settembre aiuta a recuperare con +9% sul 2022. Eccellente il confronto totale con il 2019: +10%. Cresce, soprattutto grazie ai controlli, la quota riversata dalle locazioni turistiche. Questo il bilancio stagionale dell’Ufficio Tributi del Comune di Jesolo, che ha completato l’elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni sull’imposta di soggiorno relative all’estate 2023. Ciò che emerge è un quadro di sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente, con un forte incremento dei riversamenti nei mesi di maggio e settembre che consentono di fronteggiare i leggeri rallentamenti registrati nei mesi centrali.

Rispetto all’estate 2022, i dati segnano un incremento sul totale complessivo delle dichiarazioni: l’aumento maggiore dopo il mese di maggio (+13,88%) viene da settembre che segna un +8,88% sul 2022. I mesi centrali (giugno, luglio e agosto) segnano una contenuta contrazione (circa -2%). I dati sono significativamente positivi quando il confronto avviene rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemico e per questo considerata estate benchmark: in questo caso il riversato complessivo segna un incremento che sfiora il 10% (+9,94%) per un valore economico di oltre 511 mila euro.

Altro dato significativo è legato ai riversamenti da parte delle locazioni turistiche, che segnano un incremento del 10,35% rispetto al 2022 e del 16,65% sul 2019. Da giugno a settembre, l’ufficio tributi coadiuvato dal Comando della polizia locale, ha organizzato delle verifiche ai fini degli obblighi dell’imposta di soggiorno e di quanto previsto dai regolamenti in materia di locazioni turistiche. Il controllo è stato reso possibile grazie all’indagine web condotta dall’ufficio sui principali portali di prenotazione e social network dove alcuni soggetti pubblicizzavano e proponevano locazioni per la stagione, ma che di fatto andavano a occupare una zona grigia dove, grazie alla loro identificazione, è stato possibile penetrare un bacino di evasione.

«Nonostante la congiuntura economica e l’emersione di reali competitor, Jesolo ha tenuto molto bene facendo registrare una grande affezione da parte degli ospiti. I risultati di maggio e settembre, poi, rappresentano la conferma del processo di allungamento stagionale in corso grazie agli eventi, come Ironman per citarne uno su tutti» dichiara il sindaco Christofer De Zotti «Il dato che emerge dalle locazioni, infine, evidenzia i risultati della lotta al sommerso, che proseguirà anche nel 2024».