Furti, scippi e truffe ad anziani, a Venezia arriva un ristoro da “Ocio al tacuin”

Una delibera per ripristinare un servizio che in passato era stato molto utilizzato per aiutare gli anziani a fronteggiare l’avanzata della microcriminalità in città. La giunta comunale ha approvato una delibera per stanziare fondi di assistenza per gli anziani in caso di scippo, rapina o furto.

L’iniziativa nasce dall’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, con una delibera che traduce in pratica il nuovo “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani” con la Prefettura di Venezia.

Il ministero dell’Interno in data 1 giugno 2023 ha infatti nuovamente destinato una quota del Fondo Unico Giustizia per la realizzazione di interventi diretti a prevenire e contrastare le truffe agli anziani, a rinforzo della sicurezza della popolazione anziana. Il protocollo prevede un contributo, tramite la Prefettura, di oltre 20 mila euro al Comune di Venezia per la realizzazione del progetto “Ocio ciò”.

Il progetto “Ocio ciò”

Il progetto porta lo stesso nome del servizio che era stato attivato dalle giunte di centrosinistra con incontri informativi per la terza età su come difendersi da truffe e raggiri e anche una forma di assicurazione per furti e scippi che garantiva dei rimborsi. Con la giunta di centrodestra del progetto “Ocio ciò” si è parlato sempre meno, ma il dispositivo non è mai andato in soffitto, con una serie di incontri – meno frequenti – nelle periferie e in centro storico.

Ora si torna ad utilizzarlo. Con la delibera comunale – spiegano dal Comune – sono anche stati approvati i criteri e le linee di indirizzo per l’accesso al fondo e la gestione del dispositivo “Ocio al tacuin” (anche qui il nome non è stato modificato rispetto al passato), quale concessione di rimborso a titolo di risarcimento, per persone di età superiore ai 70 anni residenti nel comune di Venezia, vittime di scippo, rapina o furto, all’interno del territorio comunale.

Oltre al rimborso, è anche previsto uno “Sportello sociale” inteso non solo come luogo in cui viene attivata l’istruttoria, ma come uno spazio in cui viene offerto un supporto di tipo relazionale alla persona anziana derubata. Si tratta di un servizio molto apprezzato dall’utenza, perché va ben oltre il mero recupero della somma economica ma rappresenta un valido sostegno per fronteggiare episodi di microcriminalità che lasciano il segno in molte vittime, specie se anziane, e quindi più fragili.