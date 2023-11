Favaro, ritorna la Marcia di San Martino in costume

È tornata a Favaro la tradizionale festa di San Martino, che ha visto coinvolti, come ogni anno centinaia di bambini di tutte le scuole del territorio della Municipalità, ancora una volta a bocca aperta, soprattutto i più piccoli, a guardare San Martino a cavallo, tutti i suoi accompagnatori, vestiti in costume. Una marcia che si è snodata tra la scuola per l’infanzia Maria Immacolata Arca, la scuola dell’infanzia Cornaro, la uno e la due, il nido La Bottega dei Sogni e il Cucciolo e ancora la scuola primaria Fucini.

Tutti i plessi hanno visto la partecipazione dei bambini, che hanno passato una giornata diversa, rispolverando le tradizioni e la storia del “Santo del mantello”. La giornata, oltre a Comune e Municipalità, è stata realizzata grazie ai volontari della parrocchia di Sant'Andrea e a ViviFavaro, in particolare a Gianpietro Trabuio, delegato di Favaro e Calisto Pesce. Le scuole i bambini, le famiglie hanno acquistato i San Martini della solidarietà, contribuendo alla raccolta di 4.500 euro.

Tutto il ricavato, infatti, sarà devoluto per la costruzione di un ambulatorio medico per la cura dei bambini e dei ragazzi a Kampala in Uganda e l’acquisto di un pulmino scuolabus, grazie all’impegno di un cittadino originario di Mira sposato con una donna dell’Uganda, che ha deciso di raggiungerla e vivere con lei nel suo Paese e di aiutare i bimbi ad andare a scuola. Il prossimo obiettivo, è quello di fornire loro un punto di primo soccorso.