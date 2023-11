Baretta, il veneziano a Napoli che vuole recuperare un miliardo e mezzo di tasse non pagate

Ci voleva un veneziano nella giunta comunale di Napoli. Pier Paolo Baretta, ex candidato sindaco di Venezia che ha lasciato la laguna nel 2021 per Napoli, chiamato come assessore al bilancio dal sindaco Gaetano Manfredi, è alle prese con un impegno epocale.

Recuperare oltre un miliardo e mezzo di entrate non riscosse negli anni dal Comune di Napoli. Di cosa parliamo? « 880 milioni di multe non riscosse e 770 milioni di Tari», ha spiegato lo stesso Baretta ospite di “Radio 24”. «Numeri straordinariamente pesanti».

Ci voleva, evidentemente, qualcuno arrivato da lontano, esterno alle logiche della città partenopea per scegliere l’azione invece dell’attesa.

«Vero, ci voleva qualcuno che arrivasse da fuori», ci spiega via telefono Pier Paolo Baretta, una vita passata come sindacalista, politico, parlamentare, più volte sottosegretario. «Per prima cosa abbiamo affidato a una società esterna una nuova politica di riscossione. La società si chiama “Municipia”. Stiamo parlando di qualcosa come 200 mila inviti a saldare per mancati pagamenti, che interessano in particolar modo le multe al codice della strada, che sono la maggioranza. Poi c’è una bella quota di mancato pagamento della Tari (la tariffa sui rifiuti) e le morosità legate agli immobili pubblici. Per intenderci, a Napoli si gestiscono qualcosa come 23 mila case popolari e 67 mila immobili che sono in capo al Comune», dice Baretta, che ha deciso anche di avviare una approfondita indagine sul Patrimonio comunale. «Questo ci permetterà anche di differenziare gli abusivi da quanti sono in ritardo con i pagamenti e di valutare anche azioni di sgombero. Dobbiamo agire senza mai dimenticare la situazione sociale di grave disagio che vivono molti».

E, continua a raccontare Baretta, a Napoli non si stanno sollevando barricate contro la scelta del Comune di passare al recupero dei crediti non pagati negli anni. «C’è chi ha sempre pagato e giustamente è stanco di essere il solo a farlo. E c’è la consapevolezza che il pagamento di tributi e tasse è necessario per garantire ad una amministrazione comunale di fornire servizi ai cittadini, tema che è sempre più sentito dalla cittadinanza tutta. Non vedo e percepisco polemiche».

Venezia resta nel suo cuore, ma ora deve lavorare per risollevare le sorti di Napoli. «Città straordinaria».