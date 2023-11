Acqua alta, i commercianti protestano: «Comunicazione in ritardo sul sollevamento del Mose»

«Il Mose c'è e va usato, ma anche la comunicazione rispetto alla sua attivazione dev'essere efficace. Avvertire i cittadini del sollevamento un'ora e dieci prima del picco della marea è una comunicazione tardiva»: lo dichiara Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco, che riunisce i commercianti veneziani della zona.

Secondo le previsioni del Centro Maree, questa mattina, 10 novembre, alle 8 si sarebbero raggiunti 110 centimetri in mare e 85 a Venezia.

«Ieri pomeriggio alle 17 è arrivata la comunicazione di una possibile attivazione del Mose, che vuol dire tutto e nulla. La conferma del sollevamento è arrivata stamattina alle 6.41. Ci siamo alzati con una bella notizia, sì, ma non si può stare nell'incertezza fino all'ultimo», aggiunge, sottolineando come questo provochi non pochi disagi a tutti i commercianti che aspettano i fornitori i quali, spesso, in caso di acqua alta decidono di non consegnare.

«Sarebbe bello che le informazioni sulle scelte di utilizzo del sistema fossero comunicate con tempistiche più favorevoli per le persone che si trovano a dover intervenire in caso di acqua alta. L'incertezza che deriva da questa comunicazione è un disagio che solo chi vive questo problema da anni conosce», continua, facendo presente come il Mose sia «un toccasana non solo per i cittadini ma anche per l'economia di Venezia. Sappiamo che i costi sono ampiamente coperti da una città produttiva, non alzarlo è un danno erariale, conviene anche allo Stato dal punto di vista economico».

Infine, Vernier lancia una provocazione: «Se le Procuratie Vecchie si allagano con 85 centimetri e la Fondamenta di Cannaregio con 90, allora il Mose andrebbe alzato già a 85, in modo da lasciare all'asciutto tutta la città. Si tratta anche di una questione di sicurezza, visto che con l'acqua alta le barche dei vigili del fuoco e del Suem non riescono a raggiungere tutti i punti del centro storico».