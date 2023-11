Screening al colon, nell’Usl 3 disertano in cinquemila: l’elenco delle farmacie dove si trova il kit

«Chi fa lo screening si salva la vita». Il tumore al colon retto in Veneto è il terzo più frequente tra gli uomini, il secondo tra le donne. Sono 3.601 i nuovi casi stimati in Veneto nel 2022 e 1. 414 i decessi nel 2021.

Dati registro tumori

Il dato sul quale accendere i riflettori riportato dal registro tumori del Veneto, però, dice che l’Usl 3 Serenissima rispetto alle altre aziende sanitarie conta nel 2022 ben 529 nuovi casi, vale a dire 86, 5 casi su un campione di 100 mila persone, il dato più alto di tutta la Regione, concentrato in alcune zone.

L’altro dato sul quale riflettere è che a fronte di 83. 539 invitati ad eseguire lo screening, gli aderenti sono stati 41. 236, ossia il 50, 6%, 24 le lesioni tumorali maligne rilevate, 201 gli adenomi avanzati, ossia le lesioni pre tumorali. «Se l’adesione allo screening fosse in linea con la media regionale, che è più alta ossia del 62%» è stato detto durante la presentazione dei numeri da parte dell’Usl 3 Serenissima, «si può stimare che le diagnosi salirebbero a 36 lesioni maligne e 287 adenomi avanzati all’anno. La differenza sono le lesioni nascoste nella popolazione che senza lo screening si renderanno evidenti ad uno staio più avanzato». L’Usl 3 ha tassi di incidenza (9,1 contro 7,1) e mortalità (3,6 contro 2,9 ogni diecimila abitanti) maggiori rispetto alla media regionale.

Ed ecco il motivo dell’incontro convocato non a caso al termine dell’Ottobre Rosa e in apertura dei due mesi decisivi per gli screening antitumorali, durante il quale l’Usl 3 Serenissima ha tracciato un bilancio sui risultati conseguiti e rilanciato l’appello all’adesione. Presenti il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Vittorio Selle, con i dirigenti di riferimento dell’attività di screening e il direttore sanitario, Giovanni Carretta. Guardando il tasso di mortalità e i tassi di incidenza media allo screening tra il 2017 e il 2021, è risultato che a Mirano, dove gli screening si eseguono dal 2002, la mortalità è in assoluto la più bassa.

Appello ai 5 mila

Il gastroenterologo responsabile del settore, Francesco Bortoluzzi, ha spiegato l’importanza dello screening per salvarsi la vita, e soprattutto di intercettare chi ancora non ha aderito. Le donne hanno risposto in numero maggiore degli uomini. «Grazie allo screening la mortalità si riduce del 15%». «Il Dato clamoroso» gli ha fatto eco Selle, «è che dove gli screening sono iniziati prima, il tasso di mortalità è molto più basso: se lo Stato mette soldi, significa che è importante».

L’Usl 3 Serenissima, dunque, sta richiamando i cinquemila utenti (tra i 50 e i 69 anni) che non hanno risposto all’appello a fare lo screening, che si fa mediante il ritiro di un semplice kit nelle farmacie che aderiscono al progetto, in cui è contenuto un test non invasivo (si tratta di inserire nelle feci un rilevatore e metterlo in una bustina) che ricerca il sangue nelle feci. Aggiunge Selle: «Se qualcuno ha investito in un esame gratuito di prevenzione, significa che è importante e che dietro c’è un grande beneficio, mentre nei tumori di mammella e cervice uterina c’è più attenzione». Chiude: «In quest’ultimo mese e mezzo abbiamo invitato nuovamente cinquemila persone per iscritto e per telefono, non bisogna perdere l’occasione di salvarsi la vita. Il test dura un secondo, basta farlo e riconsegnarlo in farmacia».

L’elenco delle farmacie aderenti divise nei 4 distretti dell’Usl 3