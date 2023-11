Spinea, lo aspettano a scuola ma il professore è morto

Aveva il primo ricevimento genitori dell’anno, ma non si è presentato a scuola e gli alunni hanno scoperto che era deceduto poche ore prima. Giornata di lutto alla scuola media Ungaretti di Spinea per la tragica scomparsa di Massimo Stevanato, insegnante di musica di 62 anni.

Mercoledì 8 novembre l’insegnante, che risiedeva a Maerne, aveva sia lezione che ricevimento nel plesso scolastico di Spinea dove insegnava a varie classi, ma la mattina non si è presentato.

È bastato molto poco perché alunni, colleghi e dirigenti venissero al corrente della tragica notizia del decesso di Stevanato.

Malore fatale

L’insegnante è stato infatti trovato senza vita in casa dalla moglie, vittima a quanto sembra dalle prime informazioni di un fatale e improvviso arresto cardiaco notturno.

«Era un professore molto preparato e rispettato», lo ricordano i rappresentanti dei genitori, «con una grande esperienza e una ottima capacità di comunicare con i ragazzi, anche quelli considerati forse un poco più difficili. Sapeva trattare con tutti ed aveva anche una grande competenza e capacità di insegnamento. Spesso per un professore di musica, che ha tantissime classi normalmente da gestire, non è facile farsi considerare dagli alunni, ma Massimo ci riusciva perfettamente, ed era già ammirato dopo pochi mesi anche dai ragazzi appena arrivati in prima media. Non era solo in gradi do insegnare in maniera ottima, ma riusciva anche a creare un gruppo compatto con i ragazzi, cosa importantissima per una materia come la musica, tanto che si occupava sempre in prima persona delle recite di Natale e di fine anno e di far suonare tutti al meglio delle loro possibilità. Insegnanti come lui, così attaccati al loro mestiere, sono sempre più rari da trovare e quando se ne vanno non è facile sostituirli».

L’omaggio della sua scuola

In attesa di capire quali siano state le cause effettive del decesso, non è ancora stata comunicata la data dei funerali, che saranno probabilmente nella chiesa di Maerne, città dove viveva con la moglie, ma la scuola sta già pensando a un omaggio all’amato insegnante.

«Stiamo valutando», spiegano i genitori, «come primo passo la possibilità di chiedere la giornata di lutto scolastico con sospensione delle attività per il giorno del suoi funerali in maniere di permettere a tutti i suoi alunni di partecipare. Poi per fine anno vedremo di rendergli il giusto omaggio con una celebrazione o un concerto al termine delle lezioni