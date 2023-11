Scontro frontale tra due auto dopo la curva: la vittima è un 59enne di Quarto d’Altino

Incidente mortale mercoledì sera a Quarto d’Altino. Nello scontro frontale tra due auto è morto un cinquantanovenne residente a Quarto d’Altino, Lucio Buso.

Il terribile schianto è avvenuto verso le 19.40 lungo via Trieste, la strada che costeggia il fiume Sile e che fa da confine tra la provincia veneziana e la marca trevigiana.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti - ieri sera, 8 novembre alle 22.30 la strada era ancora chiusa per permettere i rilievi dei carabinieri di San Donà di Piave - lo scontro è avvenuto tra una Focus e una Cupra.

Buso era alla guida della sua Ford Focus aziendale e procedeva - stando ai primi accertamenti - in direzione di Quarto d’Altino proveniente da San Donà di Piave quando, in prossimità di una semi-curva, si è schiantato frontalmente con una Seat Cupra che viaggiava in direzione opposta ed era guidata da un trentottenne, anch’egli residente a Quarto d’Altino.

L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il cinquantanovenne Buso. Entrambi viaggiavano soli nei rispettivi mezzi. Sul posto, oltre ai carabinieri di San Donà di Piave, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mestre e il personale medico del 118.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto, in via Trieste, per l’uomo non c’era più nulla da fare e il medico ne ha constatato il decesso. Il 38enne alla guida della Cupra è stato invece trasportato all’ospedale Dell’Angelo di Mestre in gravi condizioni per le ferite riportate ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri, nel corso della nottata, hanno disposto che venisse sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, come avviene da prassi in caso di incidenti mortali.

A provocare l’incidente sarebbe stata un’invasione di carreggiata da parte di uno dei due veicoli.

Ieri, in tarda serata, i carabinieri stavano ancora ricostruendo, sulla base delle posizione dei due veicoli, l’esatta dinamica dello schianto.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nelle prossime ore la procura di Venezia dovrà decidere se sia il caso di eseguire l’autopsia oppure no. Nel corso della serata la notizia si è diffusa anche a Quarto, dove Lucio Buso era conosciuto.

Per permettere i soccorsi e i rilievi la strada - che collega la statale 14 al centro di Quarto d’Altino - è rimasta chiusa al traffico per circa quattro ore.

I carabinieri di San Donà hanno impedito il passaggio all’altezza di Trepalade, poco dopo la rotatoria, obbligando gli automobilisti a deviare verso la strada statale 14, la Triestina. Via Trieste viene usata spesso come scorciatoia per raggiungere più velocemente il centro abitato di Quarto e, soprattutto nell’ora dei pendolari, il traffico è piuttosto intenso.

La notizia dello schianto si è diffusa anche nei locali della zona, alcuni dei quali sono rimasti inaccessibili proprio a causa della strada chiusa.