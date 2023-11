Morto a Quarto d’Altino: ecco chi era Lucio, il manutentore sempre con il sorriso

«È una notizia che ha sconvolto tutti, siamo senza parole». La comunità di Quarto d’Altino è sotto choc per la morte di Lucio Buso, il 59 enne manutentore che ha perso la vita nella serata di mercoledì in un tragico incidente stradale nella zona di Trepalade.

La famiglia Buso è originaria della località di Altino. Ma da tempo Lucio si era trasferito nel capoluogo Quarto, insieme alla famiglia. Lascia la moglie Mirella e l’adorata figlia Elisa.

Lucio Buso lavorava da circa vent’anni all’Oras, l’Ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, con la qualifica di manutentore. «Per noi è stata una giornata molto triste. Perdiamo un collaboratore a noi molto caro», spiega Orianna Romanello, amministratore delegato di Oras, «Lucio era una bravissima persona, un collaboratore di fiducia, sempre disponibile con tutti i colleghi e i pazienti». L’Oras ha attivo un servizio di navetta, con un pulmino che va a prendere a casa i pazienti che non hanno possibilità di muoversi, per portarli a fare le terapie. Come manutentore, quando ce n’era bisogno, Lucio Buso faceva anche questo servizio.

In Oras era una figura storica. La sua matricola era stata una delle prime quando, nel 2004, l’allora ospedale di zona di Motta fu convertito nella sperimentazione gestionale riabilitativa. Sarebbe andato in pensione l’anno prossimo. Affranti e attoniti tutti i colleghi.

Mercoledì aveva terminato il turno di lavoro nel primo pomeriggio. Al momento dell’incidente non era in servizio. Guidava l’auto aziendale, perché era nei giorni di reperibilità. Sul luogo dell’incidente, poco dopo il fatto, è arrivato il sindaco Claudio Grosso, che esprime alla famiglia il cordoglio della comunità altinate: «Mi dispiace tantissimo per l’accaduto. Conoscevo Lucio, perdiamo una bravissima persona. Mi unisco alle condoglianze alla famiglia».

Chi ha conosciuto Lucio Buso lo ricorda sempre con il sorriso sulle labbra. Un brav’uomo dedito alla famiglia e orgoglioso della figlia. Giovedì nei bar del paese non si parlava d’altro. «Sono molto dispiaciuto, sono notizie che mai vorremmo sentire», dice Lello Zerbini, titolare della pasticceria “Il Posto giusto”, «Me lo ricordo sempre molto educato. Si sedeva per il caffè e leggeva il giornale». Il suo ricordo è ancora vivo anche tra gli avventori della trattoria Antica Altino.