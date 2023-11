Tornano i ladri dei cruscotti a Mestre: spogliata un’Audi 5

Tornano a colpire i ladri di cruscotti di auto. In particolare di quelli delle Bmw e delle Audi. Nella notte tra martedì e mercoledì gli agenti di una volante ha individuato e recuperato una “Audi 5” in zona Campalto. L’auto risultata rubata era priva del cruscotto.

I ladri prima l’hanno rubata in provincia e poi portata in un luogo appartato dove le hanno smontato il cruscotto. Quasi sicuramente si sono mossi in più di uno e viaggiavano a bordo di un furgone per poter caricare in tranquillità i pezzi rubati. I ladri scappando hanno abbandonato, poco lontano, un pezzo dell’interno dell’auto.

Nessuno ha visto o sentito nulla. La polizia spera di trovare delle eventuali impronte lasciate sull’auto per poter risalire ai responsabili.

Dopo alcuni mesi di stop, è ripresa la razzìa dei cruscotti. I ladri prendono di mira sopratutto auto di grossa cilindrata, le marche sono Audi, Bmw, Mercedes, e con un lavoro molto attento, vite per vite, ma in pochi minuti, smontano le parti centrali dei cruscotti, a volte per intero. Il danno per il proprietario del veicolo è consistente. Migliaia di euro, mediamente 4-5mila euro.

In realtà i ladri punterebbero a portare via il navigatore. Due sono le ipotesi per spiegare questi furti. La prima è il mercato nero: il pezzo viene rubato per essere rivenduto, anche su internet, e rimontato su altre macchine, probabilmente con destinazione Est Europa. Ed è l’ipotesi più accreditata soprattutto per i furti commessi nel Nordest.

La seconda traccia investigativa è che i ladri vogliano il navigatore perché all'interno c'è un microchip utilizzato poi per clonare carte di credito. Alcuni, però, ritengono questa seconda ipotesi una leggenda metropolitana. E infatti non ci sono ancora riscontri investigativi, ma soltanto “chiacchiere” da social. Anche perché quel microchip è possibile trovarlo in tanti altri apparecchi elettronici. E molto più facili da rubare.

Quello del cruscotto non è però l'unico furto specializzato sui veicoli. Ci sono i ladri di marmitte catalitiche, che contengono preziosi metalli che vengono rivenduti, e quelli specializzati nei Fap, i filtri antiparticolato, elementi essenziali delle auto diesel, utilizzati per abbattere le emissioni inquinanti da polveri sottili.

Al loro interno ci sono metalli pregiati, molto costosi, come rodio, palladio e platino. In questo caso ad essere presi di mira sono i mezzi da lavoro, come furgoni, ovviamente diesel. Il danno economico è notevole, circa 6mila euro, e non tanto e non solo per il filtro in sé, ma perché per rubarlo tagliano tutti i cablaggi.