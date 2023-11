Venezia, casa dello spaccio all’Arsenale: due arresti

Spacciavano tra l’Arsenale e la Celestia, a Venezia: arrestati due tunisini sorpresi in possesso di hashish e di materiale vario per confezionarlo in dosi destinate alla vendita.

I militari, da tempo impiegati nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’abitazione in ragione di alcuni movimenti sospetti notati in zona.

All’interno sono stati trovati due stranieri, rispettivamente di 27 e 25 anni, in possesso di stupefacente e materiale per il confezionamento. Identificato un minore giunto sul posto per rifornirsi di droga.

I provvedimenti precautelari adottati nei confronti dei due maggiorenni sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Venezia che ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Venezia per entrambi.