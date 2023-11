Bar e ristoranti a Venezia, stretta in arrivo: «Stop a nuove aperture a Murano e Burano»

Il Comune di Venezia sta seriamente pensando di mettere uno stop definitivo alle nuove aperture di bar, ristoranti e pubblici esercizi nelle isole di Murano e Burano. Decine e decine le nuove attività inaugurate negli ultimi anni.

Se da un lato a comandare è il libero mercato - tanto più in una città che del turismo ha fatto la sua prima economia - dall’altro lo stravolgimento del tessuto sociale ed economico è sotto gli occhi di tutti. Tanto più in realtà piccole come quelle delle due isole della laguna nord, meno di 7 mila abitanti nel complesso, dove il numero di pubblici esercizi (inclusi quelli del Lido di Venezia) ha raggiunto quota 261 locali.

Che fare, dunque? Lo strumento a cui sta lavorando l’assessorato al commercio guidato da Sebastiano Costalonga è, di fatto, una replica di quanto già previsto nel 2018 per la città d’acqua: stabilire cioè una data oltre la quale non è più possibile presentare domanda di nuove aperture. Da cinque anni a questa parte, infatti, nei sestieri cittadini e nell’isola della Giudecca sono consentiti solo i trasferimenti di licenza da un’area all’altra della città. Le aperture ex novo, invece, sono dovute solo e soltanto a domande presentate prima dell’entrata in vigore della norma.

Qualcosa di simile è ora in fase di lavorazione per le isole di Murano e Burano. Con un’aggiunta non di poco conto. Non solo le domande non potranno più essere presentate dopo l’approvazione della delibera, ma si punta a stabilire un limite di tempo (probabilmente della durata di un anno) entro il quale portare a compimento i lavori all’interno dei locali per poi inaugurarli definitivamente. Insomma, niente più ritardatari che inaugurano l’attività a distanza di cinque anni dalla richiesta avanzata in Comune. Questa seconda scadenza - e quindi il limite massimo di tempo per concludere la pratica - non era prevista nel regolamento del 2018.

E ora invece sarà presentato in giunta con l’obiettivo di estenderlo tanto per la città d’acqua quanto per le isole della laguna nord. È qui infatti che negli ultimi anni si sono moltiplicati bar e pubblici esercizi che hanno rimpiazzato, spesso e volentieri, botteghe artigiane e negozi di vicinato. «Abbiamo registrato un notevole incremento di aperture nelle isole in questi ultimi anni», conferma l’assessore Costalonga, «chiudevano negozi di merletti e di oggetti artistici e aprivano nuovi ristoranti ma ad uso e consumo dei turisti. Così la qualità dell’offerta, inevitabilmente, si è abbassata. Vogliamo invece tutelare ristoranti storici e locali di qualità che rispettano le tradizioni ma anche il turista alla ricerca di un esperienza variegata e non omogenea».

Dello stesso avviso anche l’Aepe, con il suo rappresentante Ernesto Pancin: «Finalmente, anche in realtà come Murano e Burano, si cerca di mettere delle tutele per innalzare la qualità. Tutti vogliono banchettare con il turismo ma ci devono essere dei limiti. Chiudono artigiani e aprono bar: non può funzionare così. Chi si oppone a ciò ha sicuramente degli interessi personali».