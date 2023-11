Valentina cambia vita, dai tatuaggi alle adozioni di cani

Tutto è cominciato a novembre del 2021 quando Valentina Bellato, 30 anni, miranese, ha visto un annuncio su Facebook e ha deciso di adottare Kyle, un meticcio di 35 chili che sembrava costretto a vivere il resto della propria vita nel canile gestito dall’associazione no profit “Osso e Biscotto” di Mussomeli in provincia di Caltanissetta, rinchiuso in un box.

«Kyle è la scelta più bella che abbia mai fatto in vita mia», ripete oggi Valentina che, dopo aver collaborato a distanza con il presidente di “Osso e Biscotto”, Francesco D’Anna, aiutandolo nelle adozioni, ha deciso di scendere con l’inseparabile Kyle in questo piccolo comune del Siciliano abbarbicato sulle colline a est del fiume Platani.

Da dicembre 2022 la 30enne di Mirano, che da qualche anno si era trasferita a Venezia, ha deciso di cambiare radicalmente vita per dedicarsi ai cani abbandonati in una regione dove il randagismo e i maltrattamenti rappresentano una piaga dai contorni vergognosi.

«Cerchiamo di aiutare e mettere in sicurezza tutti i cani che vengono abbandonati per strada» racconta la 30enne veneziana «Li troviamo ovunque, negli scatoloni, nell’immondizia, nel peggiore dei casi maltrattati e con ferite che testimoniano terribili sofferenze».

La nuova vita di Valentina, fatta di sacrifici quotidiani alimentati dal suo grande amore per gli animali, ha profili diversi da quelli vissuti nel Veneziano. La giovane miranese, prima di optare per “Osso e biscotto”, faceva infatti la tatuatrice grazie alle sue indubitabili doti artistiche.

A Mestre era la pupilla del pittore Germano Locatelli, scomparso nel gennaio del 2017 a 66 anni. Locatelli, grande fautore della street art, ha “adottato” da subito la giovane artista, tanto da organizzarle una mostra in corte Legrenzi - dedicata agli animali e intitolata The Beast - nella propria sala espositiva G&G, e da renderla protagonista del suo progetto di riqualificazione cittadina tramite i murales. In via Brenta Vecchia l’opera di Valentina Bellato, “La foresta”, rallegra ancora la strada con i suoi colori sgargianti.

Ora, però, la ragazza ha un’altra missione. «Il compito mio e di Francesco, che ha un’incredibile esperienza sul campo testimoniata dalla certificazione ENCI» continua la 30enne miranese - «è solo uno: dare una famiglia a questi cani molti dei quali hanno vissuto esperienze terribili. Ogni cane, adulto o non, da noi viene sverminato, vaccinato e microchippato ed è inserito in continue attività di socializzazione, per garantirgli un futuro sereno in qualsiasi contesto».

L’iter di adozione è semplice anche se la serietà delle famiglie viene verificata con accuratezza. Negli ultimi sei anni hanno trovato casa 600 cani, tutti al Nord (una 60ina fra Mestre e Venezia). Ora all’ “Osso e biscotto” ce ne sono 50, metà cuccioli e metà adulti. «Abbiamo bisogno di aiuto» conclude Valentina, «noi qui ci proviamo, lottiamo con le unghie e con i denti per farla pagare a chi fa loro del male, ma resta il fatto che il rifugio è sempre troppo stretto e questi cani hanno bisogno di una famiglia che li circondi d’affetto. Penso a Ringo, per esempio, uno splendido meticcio che da piccolo veniva bastonato da ragazzini e poi dai genitori degli stessi. Viveva nascosto sotto le macchine, nel terrore. Merita una vita piena d’amore, speriamo che qualcuno gliela offra, a lui e agli altri».

Chiunque fosse interessato può contattare l’associazione via facebook o instagram (osso_e_biscotto). O può chiamare al 349-5420048 (Valentina).