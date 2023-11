Auto dei tifosi ospiti multate davanti allo stadio. Il presidente Zanutta: «Tranquilli, pago io»

Non vi preoccupate. Pago io». Multe alle auto in sosta domenica durante la partita Cjarlins Muzane - Portogruaro, calcio serie D (finita, per la cronaca, 1-2). A pagare è il presidente della squadra locale di Carlino, Vincenzo Zanutta, nome noto per le filiali della sua azienda a Fossalta di Portogruaro e San Donà (quella sandonatese è stata rinnovata e inaugurata a fine ottobre) e Venezia.

Delle 30 multe elevate dalla polizia locale, 12 sono già state pagate da Zanutta. Se si paga entro i 5 giorni c’è lo “sconto”, come prevedono le norme: 60 euro anziché 80. «Sono molto rammaricato» ha riferito Zanutta «Chi ama il calcio non merita questo». Tra le persone multate ci sono tifosi del Portogruaro calcio: alcuni arrivavano anche da paesi limitrofi, come Teglio Veneto.

Domenica scorsa, per una decisione assunta pochi giorni prima dal comitato regionale della Figc del Friuli Venezia Giulia, erano fermi per il timore di maltempo tutti i campionati di calcio dei dilettanti e del locale settore giovanile.

Le partite di serie D si disputavano regolarmente. A Carlino, sede delle gare interne della squadra Cjarlins Muzane si sono riversate centinaia e centinaia di persone.

Al punto che, per i tifosi del Portogruaro calcio, giunti in ottimo numero visto che la squadra sta andando bene (ora è quinta in classifica) era stato riaperto il settore ospiti. Il parcheggio dello stadio di Carlino, però, è piccolo e quindi molti automobilisti hanno parcheggiato dove capitava.

La polizia locale ha multato decine di vetture per divieto di sosta. «Ho ottimi rapporti con il presidente del Portogruaro calcio, Bertolini, e con la gente del Veneto orientale, dove ci sono le filiali della mia azienda», dice Zanutta.

Quella di San Donà, in via Monte Popera, ha pure una sede museale, aperta tutti i giorni tranne la domenica.

Dopo l’acquisto della ex Firas, Zanutta ha avviato investimenti per 10 milioni, raddoppiando la forza lavoro, da 30 a 62 dipendenti. Il colosso della termoidraulica, arredo bagno, edilizia e ferramenta resta una delle aziende più floride nel territorio.