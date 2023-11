Mamma morta a 41 anni, indagato medico dell’ospedale di Dolo

Sarà la medico legale Barbara Bonvicini a dire perché Vivian Obasohan è morta a 41 anni - lasciando il marito e tre figli piccoli - e, soprattutto, se si sarebbe potuta salvare con un pronto intervento medico. Come atto dovuto - per permettergli di nominare un legale e un proprio consulente medico legale - la pm Anna Andreatta ha iscritto a registro degli indagati il medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Dolo che la notte tra giovedì e venerdì 27 ottobre aveva visitato la donna, che lamentava forti dolori alla schiena, diagnosticando una lombalgia.

Ventiquattr’ore dopo, la mattina di sabato - dopo una notte insonne per i dolori - la donna si è accasciata nel bagno di casa, tra le braccia del marito. È stato lo stesso medico che l’aveva visitata la notte precedente - ancora di turno al Pronto soccorso - che ha cercato a lungo di rianimare la donna. Ma per la mamma non c’era più nulla da fare.

La pubblico ministero Andreatta assegnerà oggi l’incarico di eseguire l’autopsia alla dottoressa Bonvicini, mentre l’avvocato Ermes Mozzato - che rappresenta la famiglia - ha nominato come proprio consulente il dottor Roberto Rondinelli.

«Voglio solo sapere cosa è successo a mia moglie, che non ha mai avuto seri problemi di salute», ha detto il marito Richard Clins, anni cittadino liberiano marito di Vivian. L’uomo ha presentato un esposto per fare chiarezza sull’accaduto. «Faccio l’operaio metalmeccanico in una azienda della zona», ha raccontato Clins, «risiedo in Italia da circa 20 anni. Venerdì scorso mio moglie che è casalinga, accusava dei forti dolori alla schiena, alle gambe e alle braccia, e abbiamo pensato di recarci al Pronto Soccorso di Dolo per capire cosa stava succedendo. Dopo dei controlli, però è stata dimessa e gli sono stati prescritti degli anti-dolorifici». Il giorno dopo è morta.