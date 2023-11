Cedolare sugli affitti brevi, i proprietari di case a Venezia: «Tasse pagate, ora non sappiamo che cosa aspettarci»

La decisione del sequestro di 780 milioni di euro disposta dal tribunale di Milano ai danni di Airbnb e l’aumento della cedolare secca dal 21% al 26% non poteva che allarmare i proprietari di case a Venezia. È proprio il capoluogo lagunare a rappresentare plasticamente, da anni, la città emblema dell’espansione del fenomeno turistico e del numero di affittanze turistiche. Poco meno di seimila, nella sola città d’acqua e nelle isole, gli annunci online di appartamenti per turisti. Circa settemila se invece si sommano anche quelli dislocati a Mestre e in terraferma. Tutti pubblicizzati nei portali online come Airbnb, la multinazionale accusata ora dai giudici di Milano di evadere le tasse. Inevitabile, quindi, lo stupore e la preoccupazione dei proprietari: quali saranno le possibili ricadute di questa decisione?

«La vicenda è ancora molto nebulosa», spiega Elena Fiorani dell’associazione Bre.Ve, «Airbnb dal 2017 avrebbe dovuto trattenere alla fonte il 21% della cedolare secca ma si è sempre rifiutata di farlo. I proprietari delle case e le società che gestiscono gli appartamenti, però, in questi anni hanno sempre versato la loro quota, o sotto forma di sostituti d’imposta o attraverso la dichiarazione dei redditi». Insomma, se di evasione si parla, a detta di Bre.Ve dev’esserci anche un evasore che, in qualità di sostituto d’imposta, ha trattenuto per sé quei soldi. Cosa che invece non sarebbe avvenuta perché i versamenti invece sono avvenuti da parte di proprietari e società.

«Ora non sappiamo a cosa andremo incontro», aggiunge Fiorani, «noi le tasse le abbiamo pagate, ma ora non sappiamo come agirà la Guardia di Finanza o se Airbnb si rivarrà su di noi». Parole dure l’associazione le riserva anche per l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26%: «Un accanimento, quello per chi ha una seconda casa, che non ha senso. C’è una pressione politica e sociale ingiustificata, se si vuole combattere lo spopolamento servono interventi a monte».

Già, lo spopolamento. È proprio questo il tasto dolente della città di Venezia. E proprio sulle locazioni turistiche è in corso, da tempo, uno scontro. Ad alimentarlo quelle realtà cittadine che puntano il dito proprio contro il proliferare senza limiti negli ultimi anni di annunci e locazioni turistiche. Tra queste realtà, associazioni cittadine come Venessia.com e l’osservatorio Civico Ocio. A settembre, per fare un esempio, le due associazioni avevano denunciato il sorpasso del numero di posti letto in città per turisti a scapito del numero di residenti: 49.693 contro 49.304.

Matteo Secchi

Un numero che, di settimana in settimana, viene aggiornato nel contatore in bella mostra in campo Santa Margherita davanti alla libreria Marco Polo Usata. In quell’occasione, Matteo Secchi dell’associazione Venessia.com (da anni impegnata nelle battaglie a difesa della residenzialità) aveva denunciato «la pervasività della monocultura turistica che oltre a riempire i vuoti, contribuisce ad aggravare l’esodo degli abitanti tanto che la città storica perde mediamente 2, 23 abitanti al giorno». Nel frattempo, sullo sfondo, resta aperto il dibattito (nazionale e locale) sugli strumenti di regolamentazione degli affitti brevi, con la bozza presentata dalla ministra Santanché rimasta ancora sulla carta. —