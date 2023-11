Bonus ai sanitari a Venezia, scoppia la rabbia degli esclusi: «Noi discriminati»

Il bonus per infermieri e Oss che lavorano in centro storico? «Si rischiano discriminazioni tra i lavoratori». Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Metropolitana di Venezia, spiega così il motivo che ha portato la sua sigla sindacale ad essere l’unica a non firmare l’accordo recentemente stipulato dall’Usl 3 per una quota una tantum di circa mille euro nella busta paga di ottobre per il personale sanitario del centro storico e delle isole (1.072 lavoratori), per far fronte ai disagi e alle specificità della città d’acqua, quota che si aggiunge al bonus produttività erogato a tutti i lavoratori dell’Usl 3 Serenissima sempre nel mese di ottobre.

In questi ultimi giorni, una sorta di effetto domino si è venuto a creare tra infermieri e Oss delle Ipab, ma anche degli impiegati negli appalti (Cup, mense, pulizie), nei tribunali. «La domanda che ci pongono è: perché noi no? Si sentono esclusi», aggiunge Giordano.

Segretario, cosa non vi piace dell’accordo siglato dall’Usl 3?

«Questo accordo non definisce un’indennità, non certifica l’esistenza di un disagio ma è solo il riconoscimento una tantum per l’area di Venezia che soffre di maggiori difficoltà. Ma se questa dovesse essere la logica, bisognerebbe riconoscere queste risorse a chi si trasferirà, per incentivare anche la residenzialità. Invece viene riconosciuto a chi era in servizio a dicembre 2022. Non dimentichiamoci che il bonus andrà a chi lavorava a Venezia fino a un anno fa. Già questo non va ad aprire una riflessione seria sulle difficoltà che vivere a Venezia comporta».

Eppure di sede disagiata se ne parla da tempo. Questo segnale sembra andare in quella direzione.

«Il vero problema è che si prendono queste risorse dal fondo dei lavoratori. Questo crea due elementi critici. Lo spirito è di riconoscere la specificità di Venezia, nei fatti si decide che dentro un’azienda pubblica le difficoltà e i disagi di spostamento dei lavoratori alla fine non vengono pagate da risorse di bilancio ma dagli altri lavoratori, di altre aree e territoriali. Se questo accordo venisse mantenuto negli anni, altri lavoratori dovranno rinunciare a parte della loro retribuzione per riconoscere agli altri la difficoltà di raggiungere il posto di lavoro».

Quali sono i rischi che intravvedete all’orizzonte?

«Da anni si parla di disagio città d’acqua, non può essere che si introduce schema che questo disagio viene inserito solo nelle aziende più ricche altrimenti si incentiva una deregolamentazione contrattuale incentrata solo su quante risorse hanno le aziende».

In questi giorni sono arrivate richieste di altri operatori?

«Certamente, chi legge di questo accordo ora se lo aspetta. Parliamo delle stesse professionalità coinvolte, ad esempio nelle Ipab. Per riconoscere quel buono, dovremmo far sì che i lavoratori di Ipab in terraferma rinuncino a qualcosa da dare ai colleghi veneziani. Stessa cosa per i netturbini o per i tribunali. Togliamo risorse dagli uffici di Mestre per dare risorse a quelli veneziani? Si rischiano elementi di discriminazione che non sono legati alle condizioni lavorative e al disagio effettivo che un lavoratore ha, senza criteri oggettivi.

Cos’altro si poteva fare?

«Si potevano trovare altre formule. Ad esempio chiedendo alla Regione Veneto di definire, come consente norma nazionale, un piano di razionalizzazione delle proprie spese ovviamente non sulla sanità. La norma prevede che in questo caso, il 50% di questa razionalizzazione può essere destinato al personale».