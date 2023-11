Acqua gialla dai rubinetti: scoppia la protesta dei residenti di Valli

Acqua gialla per due giorni, intervento di Veritas per pulire i filtri del contatore e le tubature, ma i residenti chiedono garanzie sulla potabilità e lavori strutturali sulla rete per evitare i continui disagi. Per l’ennesima volta, da sabato sera in alcune zone di Valli dai rubinetti usciva acqua scura. Un colore dovuto alla presenza di terriccio, che entra nelle tubazioni dopo interventi di ripristino delle rotture, ma che scompare dopo aver fatto scorrere abbondantemente l’acqua.

I primi a accorgersi alcuni residenti di via Garzetta, di fianco alla chiesa, sabato sera.

«Domenica mattina la prima segnalazione a Veritas ha portato sul posto il tecnico reperibile», racconta Romeo Sambo, un residente, «che ha verificato l’uscita di acqua gialla dai rubinetti e ha organizzato una pulizia dei filtri del contatore e l’espurgo dell’acqua sporca che ancora usciva dalle tubature per il giorno dopo.

Nel frattempo tutti hanno rimandato l’uso di lavatrici e lavastoviglie, che si concentrano sulla domenica per beneficiare degli sconti sull’energia elettrica, con ovvi disagi».

Lunedì mattina 6 novembre il fenomeno si è allargato a altre zone della frazione.

«Dalle spiegazioni che ci hanno fornito, sembra che la cosa sia successa a seguito della rottura di una tubazione, successivamente riparata, che ha introdotto terriccio nelle condotte.

La domanda a cui non abbiamo ottenuto risposta è quanto terriccio sia entrato, visto che da oltre due giorni dai rubinetti di un intero paese sta uscendo acqua gialla.

Peraltro è un problema che si verifica periodicamente e che segnaliamo a ogni episodio.

Veritas ogni volta spiega che la potabilità non è a rischio e ci invita a far scorrere l'acqua, ma quanta acqua dobbiamo far scorrere per pulire le tubazioni e chi paga l'acqua sprecata? Altro fatto grave è che a Valli non abbiamo le fognature e molti scaricano nei fossi: chi controlla che la terra che entra nelle tubazioni con le riparazioni non sia terriccio contaminato? Veritas dichiara di effettuare i controlli, ma lo fa a monte, non certo sull'acqua che esce alla fine delle tubature e che entra nelle nostre case… Noi vorremmo risposte chiare e definitive. Oramai mensilmente stiamo subendo disagi con l'uscita di acqua gialla e dei lavori su fognature e rete idrica che amministrazione comunale e Veritas avevano annunciato per inizio 2023 ancora non sappiamo nulla…».