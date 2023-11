Barista di Portogruaro ricoverato per un incidente, casa svuotata e devastata dai ladri

Vittima di un infortunio domestico che lo ha costretto al ricovero in ospedale, subisce la devastazione della casa ad opera di ladri che hanno agito lunedì 6 , poco prima di pranzo.

È la storia di un commerciante portogruarese, titolare di un bar che si trova al rione Frati. Altri furti sono stati commessi a Concordia Sagittaria, sempre lunedì.

Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Portogruaro.

Erano almeno 10 giorni che non imperversavano più le bande sul territorio.

Come ha confermato il fratello del derubato, che ha scoperto il furto in modo casuale, il proprietario dell’abitazione svaligiata, da due settimane è ricoverato all’ospedale San Tommaso dei Battuti, a seguito di un incidente domestico molto doloroso.

I ladri potrebbero aver controllato per giorni quell’abitazione, che si trova in un’area abbastanza periferica e distante dal centro storico portogruarese.

«Non sappiamo ancora quanto hanno rubato. Il bottino non lo conosciamo. La casa è stata completamente distrutta» ha riferito il fratello del derubato, anche lui titolare di un’attività commerciale della zona «Una volta entrato mio nipote ha fatto l’amara scoperta, avevano distrutto quasi tutto».

I segni della devastazione sono stati confermati anche dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, a seguito della prima segnalazione.

È un duro colpo per il derubato, che si aggiunge al dolore ancora vivissimo per la scomparsa della moglie, avvenuta lo scorso anno.

«Mio fratello ancora non sa nulla» conclude il familiare «dovremo riferirgli tutto con l’opportuna calma».

I vicini di casa del derubato non hanno lamentato furti, ma probabilmente la banda che ha imperversato a Portogruaro è la stessa che ha derubato qualche altra casa a Concordia Sagittaria, che non è proprio vicinissima da quella zona portogruarese. Per arrivare nella città concordiese bisogna percorrere sulle strade almeno 7 chilometri.

Dall’ottobre scorso a Portogruaro e dintorni stanno imperversando un paio di bande. Una si muove dalla Lombardia e pare responsabile di decine di furti in tutta Italia.

L’altra invece sembra meno organizzata e si accontenterebbe di valori modesti.

Su entrambi i gruppi criminali stanno lavorando le compagnie dei carabinieri di Portogruaro e del Friuli.

Il tema dei furti due settimane fa era stato al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi per la prima volta in municipio a Portogruaro, con tutte le forze dell’ordine, il commissario straordinario del Comune Iginio Olita, e il prefetto Michele Di Bari.

La situazione resta sotto controllo, ma il fenomeno dei furti continua a preoccupare sempre di più.